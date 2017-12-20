接見好人好事代表 陳建仁：善心善行擁更多小確幸

副總統陳建仁。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-12-20 13:17

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日上午接見「106年全國好人好事代表」，除肯定得獎者，並期勉國人持續發揮好人好事的精神，宣揚善行及義舉，共同凝聚社會善念，讓台灣更好。

副總統致詞時表示，台灣人民的友善、人情及助人行動享譽國際，例如數年前陳樹菊榮獲號稱亞洲諾貝爾獎的「麥格塞塞獎」。近年來，政府與民間對國際及地方的幫助也很大，臺灣已成為「捐贈者」。事實上，台灣人民對於行善，從不落於人後，且發自內心深處，展現身為人最崇高的利他精神。

副總統指出，除了這些知名的善行及人士，提升台灣在國際上的能見度，事實上，在台灣長期以來仍有許多為善不欲人知的熱心人士，他們來自各行各業，由於對自己生命經驗的感念，或是對國家社會人、事、物的關懷，不亞於那些已被披露的社會英雄，他們同樣也無私地奉獻自我，透過實際的行動默默耕耘著社會的真、善、美，形成共善的社會氛圍。

對於「中華民國表揚好人好事運動協會」秉持著「時時存好心、做好事、說好話，處處有溫情」的理念，多年來堅持發掘好人好事，並為了凝聚共善及發揚好人好事，每年舉辦相關的表揚活動，副總統也表達感佩之意。

副總統指出，106年度榮膺全國好人好事代表「八德獎」最高殊榮者，遍及全臺各地及社會各階層，包含軍、教、學生、神職人員、社團代表、民意代表、家庭主婦、一般民眾及企業負責人等。每位好人好事代表平時除了在自己的生活及工作崗位上發揮所長，閒暇之餘也不忘奉獻時間、金錢及才能，發掘、幫助社會上的弱勢族群，並影響及號召周遭親友投入社會公益。

副總統進一步說明，這群代表不分年齡及地位，帶著一顆關懷及大愛的心，為了社會正義，扶弱濟貧。每年，都有許多社會的「艱苦人」因此受惠，正因為有這些善心與善行，他們的生活才得以擁有更多的「小確幸」。

副總統感謝獲獎的好人好事代表，締造了無數台灣的美麗，但他相信這些美麗事蹟，只是冰山的一角，冰山之下仍有許多未被發掘的善行及義舉，支撐著美麗台灣的溫暖與感動。因此，如何扎根善行，凝聚善念並形塑共善社會的願景至關重要。

副總統強調，除了讓好人好事事蹟流傳及褒揚外，政府也會努力從施政過程來傳遞善念精神，從家庭、教育及工作中，由自身開始說好話、行好事，人人都成為自身周遭的好人好事代表。