籤運不好更不服輸！國中女將奪金 淚灑拳擊場

2017-12-20 13:13

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東崇文國中拳擊隊選手簡綺佑，連續3次參加全國賽事，都抽到「短籤」，必須比對手們多打一場，屢次與金牌擦身而過，這個月參加106年全國總統盃拳擊錦標賽，抽到短籤的簡綺佑一連打了四場，決賽場終於以5比0完勝對手，奪下國女組46公斤量級金牌。

簡綺佑說，「第一場跟最後一場我都哭了！」每次籤運不好都很挫折，上次全中運也因為多打了一場，輸給了金牌選手，所以這次又抽到短籤時，壓力整個爆發，很害怕輸了就沒機會奪牌，第一場上場時她強忍著眼淚，驚險地以4比1獲勝，一路打到冠軍賽，她贏了後也忍不住掉眼淚，覺得辛苦練習都值得了！

教練林源說，簡綺佑原本就是田徑好手，一年前在哥哥鼓勵下加入了拳擊隊，大家都很看好綺佑，但每次都因為籤運不好影響表現，無法闖進決賽，這次協助綺佑調整心態後，獲得晉級資格，決賽時奮力一搏，拚了三回合，才以5比0完勝桃園縣平鎮國中的選手，奪下金牌。

崇文國中在校長陳作忠與校內主任、教師的支持下，讓校內學生除了利用課餘練習，也順利參加移地訓練，這次全隊總獎牌數為1金2銀2銅，並榮獲國中女子組團體第3名，包括簡綺佑金牌、52公斤級馬敏薰銀牌並獲頒「最佳精神獎」、57公斤級潘鈺萱銀牌、70公斤級吳姿如銅牌及44公斤級溫育恆獲國男組銅牌。