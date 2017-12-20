台南空污有没有更嚴重？代理市長李孟諺這樣說

2017-12-20 13:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南空氣這幾年變差！」南市代理市長李孟諺今天在市政成果發表會公開表示，這是外界誤解說法，甚至被拿來選舉操作攻擊民進黨執政，事實上從環保署監測數據顯示，台南PM2.5（懸浮微粒）已較10年前減少36％，空氣品質並沒有更惡化。

不過，李孟諺也表示，PM2.5問題引起民眾關注，全國各縣市皆然，台南也不能置身事外，針對3分之1境內產生的空氣污染源積極加強防治，明年新政策包括鎖定100座工廠企業大户鍋爐全面完成乾淨燃料、全市1500部柴油車輛符合排放標準以及4年內公車全面汰舊換新等措施。

環保局表示，透過加嚴生煤及高污染燃料的管制及配合行政院空氣污染管制策略與南市亮麗晴空懸浮微粒削減計畫管制，預估每年可減少PM2.5排放633公噸、硫氧化物213公噸、氮氧化物1,798公噸，落實汚染減量。

南市環保局指出，受到地形跟氣象條件影響，秋冬季節PM2.5濃度在南部地區累積，導致空氣品質不佳，雲嘉南及離島等縣市同屬濃度較高地區，該局積極推動改善空氣品質，106年迄今全市PM2.5平均濃度為23μg/m3，較去（105）年已改善12%。

南市環保局表示，據環保署歷年空氣品質監測結果，台南懸浮微粒、細懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳及揮發性有機物等空氣污染物濃度均呈現改善趨勢。其中二氧化硫改善最顯著，近11年來改善比率約49%（全國改善率約43%），其次為懸浮微粒36%（全國改善率約30%），改善幅度都比全國平均值來得高。