高雄夢時代跨年晚會 謝金燕邀民眾一塊倒數

2017-12-20 13:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕2018愛sharing高雄夢時代跨年派對今公佈16組卡司，天團八三夭開場、強勢復出的姐姐謝金燕壓軸登場，並請來胡瓜擔任主持人，要與跨年民眾連High6小時。

主辦單位表示，今年適逢統一50週年、夢時代10週年，跨年節目絕對要精彩，今年派對由民視協辦並全程轉播，12月31日晚間7點開場，預計到隔天凌晨一點結束。

主辦單位今舉行宣傳記者會，晚會主持人胡瓜親自公佈演出陣容，由搖滾天團八三夭熱力開場，畢書盡、鼓鼓、滅火器、郭書瑤、徐佳瑩、家家、曾之喬、曾沛慈、孫淑媚、許富凱、楊蒨時、王建復、羅平、生祥樂隊，以及壓軸的謝金燕等16組藝人輪番登場。

沈潛一年的謝金燕更錄製短片，頭戴潮帽、吹著哨子，對著鏡頭發號施令「我們全員集合，一起去高雄夢時代」，號召民眾到夢時代跨年，她並保證壓軸30分鐘表演內容，絕對有高雄獨家曝光的橋段。

胡瓜領銜的黃金主持陣容成員有阿翔、莎莎與白家綺，4人今天提前聚集夢時代為跨年活動宣傳，並大跳愛sharing舞蹈造勢，主持群隨後再與夢時代總經理張國光、高市新聞局長張家興、日月光集團資深處長李淑霞、華南銀行副科長宋文冠等來賓，一同宣佈跨年派對倒數計時，歡迎民眾來時代大道迎接新年。

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