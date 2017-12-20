裁撤鯤鯓派出所？百位里民激憤揚言赴警局丟雞蛋抗議

2017-12-20 13:03

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市警六分局鯤鯓派出所，平均1位員警1個月約只處理1件，六分局規劃與鄰近的喜樹派出所「警力統合」。今天約百名鯤鯓里民與里長、多名市議員在市議會召開「留住鯤鯓派出所」記者會，強調鯤鯓派出所是地方的土地公，如果警方堅持裁撤，揚言將赴六分局及市警局丟雞蛋抗議。

今天包括南區市議員蔡淑惠、莊玉珠、林美燕、安平區市議員李文正、鯤鯓里長陳金江、已退休的前鯤鯤派出所長吳勝宏及多位市議員參選人出席記者會，一致反對裁撤鯤鯓派出所。

里長陳金江語氣激昂地說，大家要為鯤鯓派出所的存留做最後的決戰，警方打算自明年起，晚上10點就沒有員警值班，以後合併要報案得到喜樹派出所，很不方便。如果六分局堅持要裁撤，就去抗議丟雞蛋，再不行就赴市警局丟雞蛋抗議。

市議員蔡淑惠、莊玉珠、林美燕、李文正等人也說，鯤鯓派出所早在日治時期就有，是地方的土地公，不能因當地治安好就裁撤派出所。派出所絕不能遷移，「不要把我們當成細漢」。

六分局則澄清沒有要裁撤鯤鯓派出所，而是進行警力統合，派出所也還在，並沒有不見，該局也會再與鄉親溝通，聽取大家的意見。目前鯤鯓所僅有5名警力，全時段均只有1人值勤，勤務均只能固守值班台，遇有民眾報案，還必須時常關門外出處理。該所106年1至12月迄今，每月平均僅處理6件，等於說每個員警每個月平均僅約處理1件。

如鯤鯓、喜樹所警力統合後，原有勤區數不變的情況下，警力將增加為13人，勤務更能調度靈活、巡邏班次能大幅增加，不會因為派出所距離較遠而延遲報案到達時間、警勤區員警將有更多勤務時間與轄區民眾互動，也能改善員警的勤休狀況，治安服務加倍更有效能。