「獄」見醫師 守護民眾健康暨澎監風茹茶包發表會

2017-12-20 12:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西鄉是風茹的故鄉！擁有澎湖最大人工種植面積，近年來義守大學研究發現有抗癌效果，更引爆購買熱潮；澎湖監獄也自行栽培，今在湖西鄉鼎灣社區活動中心，舉行風茹茶包新品發表會，同時也辦理「與鄰共享 健康諮詢」活動。

畢業於長庚大學，澎監替代役男張秉穎，擁有中醫系、醫學系雙學士學位，在服役期間，勤務之餘苦讀不懈，準備第二階段西醫師國家高等考試，中西醫雙主修就是為了能從各種不同的角度來幫助患者，今日一口氣為10位長者義診，明年元月份起將接續在中西村、許家村及東石村各舉辦1場健康諮詢活動。

另外活動也配合鼎灣社區老人共餐活動，發表澎湖監獄自營作業新產品「風茹茶包」，種植於監獄農場的風茹草，堅持採無農藥方式培植，並傳承澎湖居民百年傳統製茶工法，無添加人工色素及香料，茶湯呈清亮的琥珀色，自然濃郁的香氣和令人齒頰回甘的滋味，完美復刻了一代代澎湖人的記憶，而對於現代講求健康茶飲的民眾，更是絕佳首選伴手禮。

鼎灣社區發展協會理事長洪良利表示，澎湖監獄每年贊助3萬元給老人共餐活動，每個月還派出社區服務隊協助維護社區環境，洪也致贈澎湖監獄感謝狀；會中也由典獄長葉漢潼，致贈風茹茶新品給現場貴賓，包括湖西鄉長吳政杰、縣府秘書吳南宏、議員呂黃春金、陳慧玲及立委楊曜助理段湘玲、國民黨組發會副主委鄭清發等人。