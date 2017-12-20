攀樹體驗珍愛樹木 台南列管老樹有異狀籲通報

攀樹體驗營今日在安業國小舉行，南市農業局希望透過攀樹認識樹木，進而愛護樹木。（圖由南市農業局提供）

2017-12-20 12:40

〔記者王涵平／台南報導〕攀樹體驗營今日在安業國小舉行，南市農業局希望透過攀樹認識樹木，進而愛護樹木，如發現列管老樹有異樣或鄰近區域將進行工程，請打愛樹專線通報0800-241314（愛樹一生一世）。

愛樹觀念須從小紮根，南市農業局今辦理攀樹體驗營，邀請專業攀樹教練帶領學員從攀樹過程認識老樹、體驗生命之美。

農業局指出，攀樹技術常用於修剪、伐木及樹冠生態研究等工作，除解決吊車無法到達之問題外，樹冠內部狀況可由內而外檢視，提供樹木檢查及修剪時最好的評估視野。

邀請國際樹藝協會（ISA）認證樹藝師及攀樹師擔任攀樹教練，學員來自安業國小、培文國小以及北門農工造園科學生，有護樹經驗的臺南社區大學樹公民及愛樹民眾也到場體驗。

南市目前有255個編號的樹木受列管保護。本次活動攀爬之樹木為列管第213號樟樹，樹高約25公尺、樹胸圍達5.08公尺、樹冠幅約354平方公尺，樹齡約有80至90年。安業國小創校於1920年，校園尚有二株列管榕樹（168及244號），與學校一樣有悠久的歷史。