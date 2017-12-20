台北跨年3階段交通管制 25日起陸續啟動

台北跨年晚會，擴大疏導範圍及彈性管制圖。（圖由台北市交通警察大隊提供）

2017-12-20 12:31

〔記者黃建豪／台北報導〕跨年將至，因應台北101周邊將舉辦「台北最HIGH新年城跨年晚會」，預估將有數十萬民眾湧入，為此，作為活動主舞台的台北市政府前廣場，從12月25日起就啟動交通管制，12月31日晚間也將陸續管制基隆路車行地下道及高架道路。

台北市交通警察大隊指出，跨年交通維持暨管制計畫，規劃從12月25日（星期日）0時起至22時止，市府路（松壽、松高路區間）東側五車道封閉；12月25日（星期日）22時起至12月27日（星期二）24時止，市府路（松壽、松高路區間）東側五車道封閉、新仁愛路全線封閉；12月28日（星期三）0時起至2018年1月2日（星期一）6時止，市府路（松壽、松高路區間）及新仁愛路全線封閉。

此外，台北市政府周邊在12月31日當間7時起另有三階段管制，主要管制忠孝東路四段五段以南、忠孝東路五段236巷以西、莊敬路以北及光復南路以東所為範圍。擴大疏導範圍及彈性管制點，則擴及敦化南北路、市民大道及松山路範圍。

交大建議，12月31日管制當天，東西向車流建議改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道或和平東（西）路；南北向車流建議改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路或松山路。

而12月31日晚間8時起，基隆路車行地下道作為緊急應變通道，僅長隧道南往北方向開放通行，22時後全面管制進出。

12月31日晚間10時起，高架道路管制：

（一）經環東、堤頂大道車輛，下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路。

（二）基隆高架道路南往北車輛提前於基隆／敦化匝道下平面道路，基隆／樂業匝道管制。

（三）信義快速道路入臺北市方向，僅可右轉松德路，左轉市府路方向進行管制。

（四）市民高架道路西往東下市民／光復匝道之車輛，於市民大道／光復南路口平面禁止右轉光復南路。

與往年相同的是，台北市今年跨年晚會仍規畫有3條路線的散場專車，開往台北車站路線於仁愛路與路口搭車（可轉乘捷運板南線、淡水信義線）；開往捷運公館站、六張犁站路線於基隆路與文昌街路口搭車（可轉乘捷運文湖線、松山新店線）；往景美站、動物園站、新店方向於松德路與信義路口搭車（可轉乘捷運文湖線、松山新店線）。