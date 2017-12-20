航空猛男月曆 金門機場限量本搶光

猛男月曆熱潮方興未艾，金門航空站今年也抓緊趨勢，號召機場內消防員、航警等人，拍攝國內首本「航空猛男月曆」，曾任游泳教練的小鮮肉、曾是健身教練的猛男大叔大秀好身材。（記者陳宜加翻攝）

2017-12-20 12:28

〔記者陳宜加／台北報導〕猛男月曆熱潮方興未艾，金門航空站今年也抓緊趨勢，號召機場內消防員、航警等人，拍攝國內首本「航空猛男月曆」，曾任游泳教練的小鮮肉、曾是健身教練的猛男大叔大秀好身材，限量200本已搶光，大飽眼福之餘，也希望更多人認識航空站內「那默默的一群」維護飛安而做的努力。

金門航空站主任洪念慈表示，去年首度印製月曆，介紹航空站內硬體與服務設施，今年則要讓更多人認識默默在機場耕耘的夥伴，尤其消防員維護飛航安全，無論專業訓練或為飛安的付出，平時外界不得而知。

他說，金門航空站是中轉轉運站，提供國人與中國人士進出，提供便利免稅店購物環境與金門特產店，其中最重要的元素也是人，今年月曆共號召30名消防員、航警，以及地勤、機務、航務人員入鏡拍攝，呈現全年日夜無休、風雨中服務，提供便捷、安全場域。

決定要猛男脫去外衣、展現好身材，洪念慈笑說，去年參加金門縣運會後曾小露身材，獲得好評，今年更凸顯力與美，首批印製200份，詢問度爆表，金門航空站臉書更暴增2、3000名粉絲，成功行銷金門航空站。

月曆主角之一的消防員蔡其俊今年38歲，已有10年資歷，過去曾擔任健身教練，天天運動維持壯碩身材。他說，消防員體能占最大部分，平時每天固定重量訓練以維持任務需求體能，笑說面對鏡頭時還算自然。

另名27歲消防員陳光宇去年才到職服務，過去在台灣擔任游泳教練。他透露，由於拍攝時須注重光影，因此大家互相在身體抹上黑油，人生首度拍月曆，沒有太多掙扎，但懊惱當天喝太多水、稍微水腫，拍攝過程中也隨時在一旁做伏地挺身，讓身體充血更好看。

洪念慈說，航空站消防員屬於民航局體系，為自行招考，目前消防班共計28人，主要從事航機意外事件搶救，航空站也是建築主體，建築火災等不會偏廢，且由於航空器昂貴，專精訓練更重視機體結構性問題。

猛男月曆熱潮方興未艾，金門航空站今年也抓緊趨勢，號召機場內消防員、航警等人，拍攝國內首本「航空猛男月曆」，曾任游泳教練的小鮮肉、曾是健身教練的猛男大叔大秀好身材。（記者陳宜加翻攝）

猛男月曆熱潮方興未艾，金門航空站今年也抓緊趨勢，號召機場內消防員、航警等人，拍攝國內首本「航空猛男月曆」，曾任游泳教練的小鮮肉、曾是健身教練的猛男大叔大秀好身材。（記者陳宜加攝）