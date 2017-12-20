廢除英檢畢業門檻 13所大學加入聯署

政治大學的「廢除英語檢定畢業門檻」連署活動，獲得其他13所大學的加入，各大學校昨日也召開跨校聯合公聽會，呼籲各大學應立即廢除英語畢業門檻。（圖擷取自廢除英外語檢定畢業門檻臉書）

2017-12-20 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕政治大學學生會發起「廢除英語檢定畢業門檻」連署，獲得包括台灣大學、陽明大學、台灣師範大學、清華大學、成功大學等13校學生自治組織加入連署，各大學校昨日也召開跨校聯合公聽會，呼籲各大學應立即廢除英語畢業門檻，不應再把英文教育外包給其他的組織。

根據《聯合報》報導，政大教務會議在今年6月以45比9的票數，通過「廢除英語檢定畢業門檻」，但校方至今卻遲遲未在校務會議上討論，一名政大學生表示，他們希望能夠廢除畢業門檻，讓現在要畢業的學生就能即刻適用，希望學校盡速通過以免打亂學生的計畫。

與會的政治大學語言所教授何萬順認為，從研究可以發現設置英文門檻與否與學生英文能力沒有正相關，有的學校甚至還讓廠商入校辦理考試，「根本是讓英文教育外包」；向政大提起行政訴訟的學生賴怡伶也到現場聲援，目前與學校的書面資料都送到最高行政法院，就等待法院的判決，她期待盡速廢除英文門檻、適用更多學生。