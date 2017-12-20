捕蜂抓蛇回歸動保 新北市24小時動物救援

新北市首創全國第一個動物救援中心，24小時服務不打烊。（新北市動保處提供）

2017-12-20 12:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市的犬貓動物救援業務今年10月起先全面回歸動保處，捕蜂抓蛇則是明年1月起，全面回歸動保處處理，為因應救援業務，新北市明年1月1日將在位於板橋的動保處成立「新北市動物救援中心」，讓動物救援更有效率。此外，更增加五股、三芝及新店等3處夜間救援據點，以縮短抵達救援案件地點的時間。

新北市動保處長陳淵泉表示，「新北市動物救援中心」指揮中心接獲電話或市民熱線1999報案後，將立即錄案，並就近指派救援人員前往。每台車輛也會加裝GPS衛星定位系統，方便指揮中心就近派遣、機動調派，也能通報報案民眾車輛何時抵達，免去電話回報的不便，讓動物救援更有效率。

陳淵泉說，因應動物救援全面回歸動保處，明年起將增加36名動物救援人力，加上現有35名的動保員和外包人員，共將有71人的救援能量，而消防局一年平均處理1萬多件捕蜂抓蛇業務，動保處每年則有5千件犬貓救援案，加總後，每天平均有約42件動物救援業務，相信充足人力絕對足以因應。

此外，也因應捕蜂抓蛇案件數量可能因地點、季節增減，動保處也規劃了「在地救援」機制，由外包廠商在三峽、新店、坪林和貢寮等山區行政區，找出在地的捕蜂抓蛇達人，以件計價，彈性調度人力，讓危機迅速解除。

陳淵泉說，動保處平日日間的動物救援工作分別由8個動物之家處理，動物救援中心成立後，小夜（下午4時至12時）將有板橋、新店、三芝、五股等4個駐點，大夜（凌晨0時至8時）則有新店、板橋2個駐點，24小時處理動物救援業務。

農業局長李玟表示，動保處近年逐步推動動物醫療三級化，並於明年成立新北市毛寶貝醫療中心，未來對動物救援絕不會懈怠，民眾未來如有見到動物受困、受傷或是任何需要急難協助部分，請直接撥打1999或動物救援專線29596353，動保處會盡速安排救援協助。