寒冬送暖失能獨居長者 竹市衛生局送保溫杯

84歲的劉姓老婦喪偶後就一個人獨居，生活自理能力大不如前，她感謝志工平日的關懷與照顧，拿著保溫杯，開心比著YA。（記者王駿杰攝）

2017-12-20 12:09

〔記者王駿杰／新竹報導〕近日氣溫持續偏低，新竹市衛生局針對轄內65歲以上、120名失能獨居長者，除安排志工進行關懷和生活協助外，也陸續發送簡單實用的保溫杯當作「耶誕禮物」，希望長者們在寒冬能用保溫杯喝上一杯熱茶，暖活身心。

衛生局代理局長楊清媚指出，竹市失能獨居長者多半因生活能力或經濟因素需要幫忙協助，市府重視對長者的照護，積極推動長照2.0，也利用社區關懷據點、共餐食堂等，串聯高齡社會服務網絡。

楊清媚說，衛生局除提供每日送餐服務，也請志工特別留意長輩身心狀況，提供相關協助，近期氣候寒冷，衛生局特別致贈擁有雙層不鏽鋼真空結構的保溫杯，保溫效果佳且品質安全，加上瓶身設計輕巧，讓年長者在家中隨時可飲用到溫開水，外出時也能方便攜帶，暖和身子促進新陳代謝。

84歲的劉姓老婦喪偶後就一個人獨居，生活自理能力大不如前，她感謝志工平日的關懷與照顧，拿著保溫杯，開心比著YA。她說，收到這份聖誕禮物，凡泡熱茶、裝溫開水都很方便，每一口「喝在嘴裡、暖在心裡」。