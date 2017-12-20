學成公園地下停車場啟用 31日前免費試停

新北市長朱立倫與新北市議員林銘仁、黃永昌林金結，以及立法委員吳琪銘到場剪綵。（記者邱書昱攝）

2017-12-20 11:54

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城學成公園暨地下停車場20日舉行落成啟用典禮，將提供179個小型車格及25個機車位，停車場即日起至31日提供免費試停，明年1月1日起正式收費，月租費每月4千元，並推出前3個月每月3600元優惠。

新北市交通局停車管理科科長陳銘德說，公園選用透水性鋪面建材，便於地下保水，導引雨水進行回收儲存以噴灌使用外，為生態節能減碳設計；地下停車場設置採光天井，可達自然通風，照明採用省電自動感應LED燈系統。

對於公園停車場落成，附近鄰里的涂姓居民認為，新的地方可以走動，不過停車場的價格與其他公立停車場相比較貴，里民優惠也還要3200元，而且僅有54個停車格，還必須抽籤才能租用。帶著3歲女兒前來玩耍的居民張媽媽表示，這裡的遊戲設施確實很豐富，是選擇和小朋友出外的新選擇。

落成典禮中，新北市議員林銘仁、黃永昌、林金結、彭成龍及立法委員吳琪銘到場一同剪綵。針對停車費用，黃永昌說明，由於廠商有評估周遭行情，因為居民較多，所以收費才會稍微高，他也坦言覺得有些貴。

新北市土城學成公園暨地下停車場落成，31日前提供免費試停，明年1月1日起，臨時停車每小時30元，月租費每月4000元。（記者邱書昱攝）