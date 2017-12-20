電動機車號牌標售 新竹區監理所26日～28日辦理

新竹區監理所副所長江澍人說，明年元旦開始，電動機車的車牌將全面「換裝」，除了牌面有「電動車」3字，還將以英文字母「E」開頭，提供更便利的辨識。（記者黃美珠攝）

2017-12-20 11:31

［記者黃美珠／新埔報導］配合明年元旦開始電動機車車牌全面「換裝」，除了牌面有載明「電動車」3字，還將改以英文字母「E」字開頭，搭配黑、白、綠、紅、黃5種顏色，依照電動機車的不同馬力數，做出5種不同的號牌標示和區隔。

新竹區監理所將在26日下午4點開始，到28日下午4點為止，挑出最多車友需求的「白底黑字」普通重型、「綠底白字」的普通輕型、以及「黃底黑字」和「紅底白字」的2種大型重型，總共3560面全新的電動機車車牌提供競標。

新竹區監理所副所長江澍人說，明年元旦開始全面提供新領、以英文字母E字為開頭的電動機車車牌給電動機車族申領，車牌的差異用馬力的不同來做區隔。

白底紅字的小型輕型車牌，供1.34馬力以下的電動機車所用。綠底白字是1.34~5馬力的普通輕型電動機車。白底黑字是5~40馬力的普通重型專用車牌，相當於我們一般125~150CC的普通重型機車。

江澍人說，我們250CC以上的大型重型機車對應的電動機車是40~54馬力的大型重型電動機車，使用黃底黑字車牌。相當550CC以上、普通大型重型機車的，是54馬力以上的大型重型電動機車，所用的將是紅底白字的車牌。

江澍人說，為了提早替明年這個新政策造勢，他們將在本月26日下午4點到28日下午4點，以為期2天的方式提供前述的普通輕型、普通重型、以及大型重型4種電動機車車牌給車友們競標，其中最多的是普通重型電動機車車牌有2500面，其次普通輕型電動機車有1000面，黃底黑字和紅底白字的大型重型電動機車車牌各有50面和10面。

競標的價格分3級，後面4個阿拉伯數字都一樣的屬於最貴的1級車牌，每面3000元起跳。

2級車牌是4個阿拉伯數字呈「雙雙對對」的狀況，跟3級車牌「個人挑號組」一樣，每面都是2000元起跳。

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