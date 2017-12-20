醫病》小孩血便 原來是大腸息肉惹禍！

2017-12-20 11:18

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹1名4歲女童一直有血便問題，家人帶她到診所就醫，起初懷疑是便秘肛裂而產生血便，用軟便藥治療卻改善有限，最後求助新竹馬偕醫院，由醫生安排小兒大腸內視鏡檢查，發現大腸橫結腸中段有一個約0.8公分的息肉，經切除術後追蹤，終於未有血便狀況。

新竹馬偕醫院小兒胃腸科主任連啟宏指出，一般成人大腸鏡可適用較大兒童或青少年，但年齡較小（或20公斤以下）兒童大腸直徑較窄，就必須使用管徑較細的兒童專用大腸鏡。

院方先前購置小兒專用大腸內視鏡檢查設備，可提供3個月以上嬰兒至6歲兒童專屬的大腸內視鏡服務，啟用一年已收治6名病童，主訴皆為下消化道不明出血，年紀最小僅2歲，最大5歲，經正確診斷、適當治療後均康復。

連啟宏表示，小兒大腸鏡構造原理與成人類似，最大差異在於管徑粗細，在服務較小病童時，選擇小兒大腸鏡進行檢查，除管徑較細之外，彎曲度與彈性也比成人大腸鏡好。

連啟宏說，常見的下消化道影像學檢查包括大腸內視鏡、放射線科下消化道鋇劑攝影，或核子醫學科的腸胃道出血掃描。其中鋇劑攝影、核醫出血掃描屬間接觀察，雖有安全、不具侵入性等優點，但對於黏膜表面的病灶較難檢查，且有病變也無法取得組織切片進行診斷或治療，發現疑似病灶後，仍要再次安排大腸鏡檢查。

相較起來，大腸鏡雖屬侵入式檢查，但能直接檢視大腸黏膜組織、診斷率高，能同時檢查（如切片）及治療（如切除息肉），且對台灣逐漸增加的發炎性腸道疾病，如克隆氏症或潰瘍性結腸炎的診斷，更是重要的診斷工具。

連啟宏提醒，臨床兒童大腸疾患發生率遠低於成人，幼年型息肉發生率約3%，多是單顆、偶發的良性病灶。臨床兒童最常見的下消化道出血還是因便秘造成肛裂出血，多攝取蔬果與水份，並建立規律的排便習慣，都是預防便秘的基本原則。若孩子有血便、腹痛、慢性腹瀉等症狀時，建議家長要提高警覺，盡快至兒童胃腸科鑑別診斷。