五專展翅計畫 試辦首年443名五專生受惠

教育部今天舉辦「五專展翅計畫」記者會，試辦首年共有443名五專生受惠，耕莘健康管理專科學校學生張芷菱（左）和鍾姓學生（右）家境較辛苦，參與五專展翅計畫之後，經濟壓力緩解，可專注讀書，畢業也可直接就業。（記者林曉雲攝）

2017-12-20 11:13

〔記者林曉雲／台北報導〕為使五專弱勢生能安心學習，教育部今天舉辦「五專展翅計畫」宣導記者會，推動學校和企業產學合作共同培育人才，由企業提供學生在校期間每月至少6千元的生活獎學金，如學校課程有安排校外實習，企業在實習期間給予基本工資以上之實習津貼，教育部則補助專四和專五共2年的學雜費作為就業獎學金，畢業後可直接就業，試辦首年共有9校、443名五專生受惠。

教育部政次姚立德表示，要讀書一輩子都可以讀，教育部推動「開放式大學制度」，各校提供各式各樣課程，學生可以唸10年再拿大學學位，如果這學期有時間就多修兩節課，下學期沒有時間就不用修課，隨進隨出，所修學分還可累積，學生未必要搭直通車、唸完大學才工作，五專畢業後可先工作，有機會再回學校唸進階學位。

姚立德也表示，五專展翅計畫是有溫度的政策，在寒冷的冬天為弱勢學生帶來溫暖，五專設立目標是畢業即就業、儘早投入職場，但近年來五專生約有6成升學，就業比率僅2成多，不符五專原本設立的目的，五專展翅計畫優先協助成績優良且家境需要幫助的學生，企業提供每月至少6千元的生活獎學金，讓學生可安心讀書、不用打工。

因為專一到專三有免學費補助，因此教育部補助專四和專五的學雜費、一年約7、8萬元，技職司長楊玉惠表示，五專有14校，因時間較急迫，106學年度計補助9校443名學生，贊助企業數計100家，提供443個正式職缺數；107學年度起將擴大至設有五專部之大學校院共51校，參與學生人數預計可翻數倍。

參與計畫的學生多為經濟弱勢家庭，耕莘健康管理專科學校鍾姓專四學生表示，她的爸爸原本開計程車，後因中風而無法繼續工作，媽媽是印尼華僑、無工作且常不在家，她不得不扛起照顧家人的責任，就讀高中的弟弟也要半工半讀才能持續求學，因參加五專展翅計畫，獲得天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院提供生活獎學金，除能減輕經濟負擔，也讓學習比較穩定，未來希望能順利透過醫院進階制度提升自己的專業能力，朝護理長的職位認真努力。

耕莘健康管理專科學校專五學生張芷菱表示，因為阿公和父親收入不穩定，全家主要靠阿嬤打雜工的收入，經濟狀況較辛苦，自己從國中就開始半工半讀，參與五專展翅計畫，除了免學雜費，也有生活獎學金，可以不用打工、專心讀書，更重要是尚未畢業就已和耕莘醫院簽約，考上護理師職照之後，畢業即可直接進入急診室工作。

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