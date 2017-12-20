北美館34歲 「音浪道人」同慶生

2017-12-20 11:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕歡慶台北市立美術館34週年館慶，12月23日當天，將於戶外廣場舉辦「北美館生日祭：知識流X未來道人」館慶系列活動，其中，「未來道人」活動結合太極與音像實驗，帶領觀眾體驗創新的修行運動，活動免費，須上網預約，報名與相關資訊詳見北美館官網。

「北美館生日祭：知識流X未來道人」館慶系列活動，包括：「未來道人」活動、美術館出版品讀賣、現場打卡活動、「沙中房間」預告版體驗等。

「未來道人」活動由北美館主辦、台北當代藝術中心策劃，邀請林亭君、張欣、鄧雯馨與DINO等藝術家，對當代身心修行的科技媒介，提出「未來道人」的想像，傳遞一種暫時性休養照護與期待未來時空轉換的意象。

表演結合太極、武術、視覺與聲音實驗，在前衛實驗與狂躁冥想的音樂地帶，帶領觀眾跨越時空，進入新的修行運動方式。

北美館長林平表示，適逢館舍暫停開放期間，戶外廣場成為藝術人口與市民美學休憩的大院子，和當代藝術社群的合作，將帶來更多元的非典型藝術展演模式，展開大家對美術館的當代想像。

北美館位於圓山中山美術公園，於1983年12月24日正式開館，佔地6200坪，全館建築分地下3層、地上3層共6層，共有展場23間。自2017年9月下旬至2018年6月期間休館，進行開館以來最大規模修繕工程，包含空調修繕、典藏庫房的擴建， 地板、牆面也將全面更新。