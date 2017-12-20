改善空污徵收壅塞稅？ 李應元：不考慮

2017-12-20 11:04

〔記者劉力仁／台北報導〕改善空污措施多，國外有些城市向車主徵收壅塞稅或特定時間限制車輛進入市區，環保署長李應元表示，目前我們以鼓勵代替管制，並不考慮強制管制。

空污大遊行結束之後，環保署長李應元上午接受廣播節目蔻蔻早餐主持人周玉蔻專訪，提及環保署改善空污相關措施。在大眾交通工具方面，環保署將加速淘汰老舊車輛，降低空氣污染物排放，包括以補助退稅方式汰換8萬輛一、二期柴油大貨車，並補助三期柴油車加裝濾煙器，行政院也將推出專案融資，以優惠貸款協助民眾換車。

目前大概120萬輛二行程機車，將持續推動汰換，並要求老舊車輛達到最新的空氣污染物排放標準，嘉義市二行程機車汰換率高於全國各縣市，值得肯定。大眾捷運系統方面，鼓勵季節性的差別費率補助，並增加電動巴士數量。

港區硫化污染物，近3成來自於船舶，空污法修正後，未來船舶進港之後，必須採用岸電設備，不得用船上的油自行發電，以降低排放的硫化物；輪船在大洋航行時往往採用比較便宜、含硫量高的油，未來進港後，將要求使用含硫量低的油品，降低污染。

李應元表示，台灣能源結構改變中，目前燃煤發電佔45%，要在8年內降到30%，設立發展綠電目標，推動智慧電表、時間電價，降低尖峰時間用電量。地方政府重視空污防制，譬如林佳龍、李進勇、陳菊等首長，都要求電廠直接減煤。此外，也考慮補助業者將工業或商業鍋爐燃料從油或煤，改為使用天然氣，並和衛福部、經濟部等相關部會協調，改善數十萬家餐飲業排煙設備。

境外污染源部分，李應元表示，我們空氣污染物中，3分之1來自於中國，其實中國對此也有所覺醒，有些鋼廠減量、有些城市只讓電動機車進城、26個城市管制VOC，推動相關降污政策。

對台灣節慶放煙火的習俗，李應元拜訪台北101，台北101承諾減少排放煙火數目，很多縣市政府也不再放煙火。未來空污法授權地方可以設置空氣品質維護區，禁止車輛進入，地方政府也可用於節慶活動時，空氣品質的維護。

空污法修正案中，針對空污管制措施，環保署應與經濟部應該「會商」、「會同」引起討論，李應元表示，不管是會商或會同，都指不同部會要密切協調，政府是一體的。民進黨在空污處理比國民黨要積極的多，對外界的批評，民進黨會虛心檢討。