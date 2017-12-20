麵腸工廠廢水污染鳳山溪 擬重罰並勒令停工

市府環保局查獲大福公司未領有廢（污）水排放許可證，排放未經任何處理的麵腸製作廢水。（記者陳文嬋翻攝）

2017-12-20 10:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府環保局查獲鳳山溪上游大福公司未領有廢（污）水排放許可證，排放未經任何處理的麵腸製作廢水污染鳳山溪，環保局當場要求業者停止排放，依違反水污法予以舉發，後續將納入水質超過放流水標準的倍數核計裁處6萬至2千萬元罰鍰，並勒令停工。

環保局表示，大福公司沒有營利事業登及工廠登記，使用澱粉製造麵腸，製程中會產生高濃度粉漿水、水煮產生低濃度粉漿水，及清洗地面的廢水。

環保局指出，高濃度粉漿水利用10噸貯槽儲存，再由屏東縣的畜牧場利用槽車載運至畜牧場做為飼料來源，每日最多載運2車次，剩下廢水則利用廠房後方的管線未經處理即排放至鳳山溪。

環保局現場量測高濃度粉漿水27.4噸，蒸煮及清洗廢水4.4噸，合計每日產生31.8噸廢水，該廠每日廢水產生量超過20噸，已屬於水污法的事業，該廠未取得目的事業主關機關的工廠登記，且未領有環局核發的廢（污）水排放許可文件排放未經處理的廢水，已違反水污法第14條規定，將予以告發並命停工。

環保局指出，公司將廢水直接利用廠房後方水溝未經任何處理直接排入鳳山溪，對鳳山溪造成污染，環保局已採集該公司所排放的廢水，將進行檢驗分析，倘有超過放流水標準將再依違反水污法第7條規定予以舉發。

環保局說，由於該公司屬水污法的食品製造業，未依規定領有廢污水排放許可證，後續將納入水質超過放流水標準的倍數核計裁處6萬至2千萬元罰鍰，並勒令停工。

環保局表示，由於該含澱粉廢水含高有機碳會增加水中的有機負荷，增加水中溶氧的消耗，導致河川缺氧而發臭，日前也有民眾及巡守隊反映鳳山溪於中游河段有異味產生，環保局除將持續加強上游列管事業的稽查外，也擴大非列管事業的巡查，以確保鳳山溪水質。

環保局重申事業欲排放廢污水應許得排放許可證並依許可內容執行水污染防治措施，並落實水處理設施的操作，不應將未經處理的廢水直接排放，如經查獲將依水污法裁處6萬至2千萬元罰鍰。

環保局說，對於沒有排放許可的業者，除將處以重罰外，還會要求停工改善，水污法的裁罰準則更訂有利用夜間、假日、雨天排放廢水不符合放流水標準的加重處分規定，呼籲事業應謹慎操作廢水處理設施，切勿心存僥倖。