發展台東綠能 東縣議長辦論壇推「全民參與」

綠主張綠電生產合作社理事主席黃淑德（右）支持台東綠能發電，議長饒慶鈴也表示會全力推動。（記者張存薇攝）

2017-12-20 10:09

［記者張存薇／台東報導］台東縣議長饒慶鈴推動「全民參與」發展在地綠能，今天邀請綠電專家學者、推動綠能百分百自主的卑南鄉達魯瑪克部落族人舉辦「綠能合作經濟論壇」，饒慶鈴強調，台東在高度旅遊經濟發展之後，下一最適合在地發展就是綠能合作，台東有全台灣第一個朝向能源自主的小村落達魯瑪克部落，應朝全民參與、友善環境方向進行。

饒慶鈴說，行政院宣稱要推動「綠能屋頂全民參與行動方案」，但以30坪屋頂約需40片太陽能板來算，設置成本就高達60萬到80萬元，一般民眾根本負擔不起。

她強調，「綠能產業合作化」，台東要走自己的路，以人民為主體，利益則為人民共享，台東應該朝「環保自主、電能自主」方向走，以全民參與模式，讓台東持續以友善生態環境發展能源在地自給自足與自主，增加旅外青年返鄉就業機會。

東興村達魯瑪克部落主席胡進德說明，東興村已募股成立公司方式推動，目前除在巡守隊、教會等屋頂先設太陽能板，未來也會逐漸在入股民眾家戶裝設，全村一起推動。

綠主張綠電生產合作社理事主席黃淑德建議，台東可以從林業再生發展為生質能，也可以發展小型川流式水力發電，太陽能發電部分，只要找到好的地點、好的施工、注意後續維護營運，台東大有可為。