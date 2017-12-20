撐到最後一天？彰縣還有高達6萬車主未繳燃料費

2017-12-20 09:28

〔記者湯世名／彰化報導〕撐到最後一天？今年汽機車燃料使用費最後繳納期限將於12月31日到期，距離期限僅剩10天，但據台中區監理所彰化監理站統計發現，彰化縣目前仍有高達6萬多件燃料費逾期未繳納，逾期繳納將依公路法第75條規定處300至3000元罰鍰，並移送法務部行政執行署強制執行，因強制執行所生的各項費用也將由車主自行負擔，提醒尚未繳納汽燃費的車主儘速繳納，以免受罰。

彰化監理站長王顯文指出，今年開徵的汽機車燃料費繳納期限，原在7月1日起至7月31日止，但截至目前為止，彰化縣仍有6萬多件燃料費未繳納。儘管汽機車燃料費雙掛號催繳通知已寄出1個多月，但車主多半仍在「觀望」，能撐多久算多久，預料期限最後倒數幾日才會湧現繳費潮，甚至有可能撐到最後一天才去繳納。

監理站提醒，車主若沒收到燃料費繳款通知單或是不小心遺失繳款單，或不確定是否已繳納，除可向公路監理機關洽詢外，亦可利用「監理服務網」、「監理服務App」線上查詢及繳納，或使用「公路監理自助櫃檯」、超商（統一、全家、萊爾富、來來OK）多媒體設備提供24小時的查詢及補單繳納汽燃費服務，免手續費。

監理站呼籲，車主可申辦約定活期帳戶自動轉帳扣繳燃料費，扣繳時間為開徵期的最後一天，車主將不必再擔心因遺忘繳費而受罰，省時又方便（相關申請書表可於彰化監理站網站下載），並提醒如有不使用的車輛，也請儘速辦理報廢登記，以免稅費持續累計，增加負擔。對汽（機）車燃料使用費的徵收如有任何疑問，可於上班時間電洽彰化監理站第一股，電話04-7867161分機100。