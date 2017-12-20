「天使21號的秘密花園」 明新科大展出唐寶寶的藝術世界

陳舒妏的作品，展現強烈個人風格的人像。（記者廖雪茹攝）

2017-12-20 09:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「多一分了解，少一分誤會」！為鼓勵關懷台灣弱勢族群，明新科技大學藝文中心邀請了5名唐氏症素人藝術創作者，共同舉辦「天使21號的秘密花園-唐寶寶的藝術世界」創作展覽，希望透過藝術的語言與大眾溝通，為唐氏症族群發聲，總共53幅畫展期到明年元月2日。

5名作者林映妤、劉如嫚、徐子凡、陳舒妏、張暄祈，來自竹、苗、台中地區，年紀從11歲到20來歲。作品內容從表達對家人的情感、生活中的想像、抽象的多媒材拼貼、紙黏土花卉雕塑畫、自然的美景風光，到人物的刻劃等，相當多元，展現了唐氏症患者豐富的創造力與精巧的感知能力。

明新科大藝文中心主任呂盈蓉說，辦展的初衷，除了提供唐氏症的孩子們一個以藝術表達自我的舞台，也希望讓明新的學生們了解「原來藝術創作可以找尋自我的內在聲音，表達自我」。

呂盈蓉表示，藝術除了表達自我，也可以訓練唐氏症孩子先天上比較弱的肌肉控制。不論是繪畫、拼貼，或是雕塑，這5位唐氏症作者都突顯大膽的用色能力，以及屬於自己創作及作畫風格。作品讓人感覺樂觀、爛漫，而且真誠。

呂盈蓉說，唐氏症是相當常見的染色體異常疾病，唐寶寶會比一般人多出部份或是完整的第21對染色體，因此展覽主題為「天使21號的祕密花園」，希望讓大眾對於唐寶寶有更深的認識，以及更寬厚的心胸去面對。