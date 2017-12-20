乾空氣今抵達 吳德榮：白天不冷、入夜迎入冬新低溫

吳德榮說，乾空氣今天南下，白天在陽光下並不會覺得冷，但入夜後氣溫下降速度很快，應適時調整衣物以防感冒。（資料照，記者黃志源攝）

2017-12-20 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕由於昨晚冷空氣強度仍強，迎風面雲多且降雨明顯，加上啟德颱風外圍中層雲系移入，各地還是有零星小雨，氣象專家吳德榮表示，乾冷空氣今已抵達台灣，由北而南各地天氣轉晴，明後2日更會轉為晴朗乾燥的天氣型態。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天凌晨最低溫較昨日同時期回升了1、2度，而乾冷空氣亦於凌晨4時許抵達，把籠罩台灣上空的中低雲往東南方海面推移，各地逐漸擺脫濕冷有零星降雨的天氣型態。

吳德榮接著表示，受乾空氣影響，各地天氣轉晴，白天陽光下不覺得冷，但入夜後降溫明顯，北台灣沿海空曠地區氣溫可降至12度左右，週四、五（21、22日）各地晴朗乾燥，濕度極低，清晨輻射冷卻效應很強，將使氣溫降得很低，嘉義以北及宜蘭沿海空曠地區甚至會出現10、11度的低溫，有機會刷新入冬低溫紀錄。

吳德榮說，明天北台灣高溫約在19、20度左右，中南部則為溫暖舒適的22、23度；後天各地高溫則會回升至24、26度，但早晚溫度仍低，日夜溫差將達10度以上，他也提醒民眾應適時調整穿著以防感冒。