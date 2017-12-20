歲末送禮還能獻愛心 人本邀民眾扶持弱勢青少年

2017-12-20 09:04

〔記者林曉雲／台北報導〕歲末，人本教育基金會邀民眾「用送禮一起扶持弱勢青少年」！人本三重青少年基地陪伴弱勢青少年已邁入第18年，需要社會善意來挹注經濟贊助，今年由義美贊助的年節禮盒義賣活動開跑，共有甜粿、核棗糕、手工杏仁薄片三款，邀請大家過好年買好禮，陪伴囡仔長長久久。

人本基金會執行長馮喬蘭表示，三重基地緣起於一對心繫青少年成長與教育的林姓夫婦，捐出位於新北市三重區的自家房厝，供與人本教育基金會幫忙有需要的孩子，三重基地成為支持許多弱勢青少年的地方、孩子青春迷茫時期的中繼站。

三重青少年基地館長江思妤表示，基地協助在學校屢屢遭遇挫折的孩子重拾學習信心，悉心照顧孩子生活上的心情與人際。當孩子們失去自信與安全感，以為自己好不起來時，基地能看見孩子內在的力量，並陪伴他站出來，再現光芒，基地的孩子多半是國中生，她笑說最大的成就感是把140公分的孩子照顧到170公分高。

馮喬蘭表示，除了靠基地工作人員付諸心力，最主要仍要靠社會善意，挹注經濟贊助，基地整年度開銷，無論水電、孩子們的膳食、活動支出等，都要仰賴社會善款。也就是靠著社會力的支持，才讓每個來到基地的孩子，得以茁壯出發，因此基地推出年節禮盒義賣，讓大家在喜慶送禮、祝福的同時，也對這些弱勢的孩子送出一份愛惜與關心。