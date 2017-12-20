雨停了卻更冷！今晚到明晨下探10度

今天入夜後由於天空晴朗，輻射冷卻效應容易出現，晚間夜至明清晨在台南以北沿海及空曠地區低溫將下探到10、11度左右，提醒民眾適時調整衣著。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-20 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕今天受強烈大陸冷氣團影響，清晨台南以北及宜蘭低溫在13至15度間，高屏及花東則約16、17度，白天北台灣陽光露臉，高溫可以達17、18度，其他地方則約20至23度，入夜後由於天空晴朗，輻射冷卻效應容易出現，晚間夜至明清晨在台南以北沿海及空曠地區低溫將下探到10、11度左右，提醒民眾適時調整衣著。

中央氣象局指出，今天清晨前各地雲量偏多並有局部短暫雨，上午雖然中南部及東半部雲量仍多有些零星小雨，不過隨著乾空氣持續南下，中午過後這些地方雲層也會散開，到時各地大多都是晴到多雲的天氣，僅東半部地區及北部山區有零星降雨，天氣轉為乾冷的型態。

空氣品質方面，今天北部山區及東半部地區仍有降雨。全台空氣品質為良好至普通等級，但高屏局部背風地區可能因擴散不良達橘色提醒，指標污染物為細懸浮微粒。因地表風速增強，雲嘉南局部地區仍可能出現揚塵現象，空氣品質達橘色提醒。

另外氣象局提醒，強烈東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及其鄰近海域易有9至10級強陣風，海面風浪大，浪高可達3至5米，海邊活動或海上作業需注意。

明天至週五清晨是這波強烈大陸冷氣團影響最為明顯的時段，夜晚清晨由於天氣晴朗，輻射冷卻效應較明顯，台南以北沿海及空曠地區低溫可能只有10、11度，其他地方低溫也僅12至15度。週五白天起至週六冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，不過清晨輻射冷卻影響，氣溫仍偏低。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 17 15 ~ 20 16 ~ 22 16 ~ 20

今天上午雖然中南部及東半部雲量仍多有些零星小雨，不過中午過後雲層也會散開，到時各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及北部山區有零星降雨，天氣轉為乾冷的型態。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）