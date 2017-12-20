12/20 各報重點新聞一覽

2017-12-20 06:16

自由時報

任內首份國安報告 川普：加強美台連結

川普政府今天發表的首份國家安全戰略報告中表示，美國會根據美國的「一個中國政策」與台灣維持強勁的連結，其中包括台灣關係法之下的承諾，提供台灣合法的防衛需求以嚇阻脅迫。

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搜索新黨王炳忠等4人 查獲可疑帳冊、周泓旭私人物品

檢調偵辦中國學生周泓旭來台發展共諜組織案，發現周生疑以吸收外交部官員的模式欲滲透新黨青年軍，昨搜索新黨青年委員會主席王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、宣傳部副主任林明正及新聞秘書陳斯俊等人住處，之後以證人身分約談王等十多人到案，經漏夜偵訊後，王炳忠等人均獲請回；其中，林明正被送抵台北地檢署複訊時竟大喊：「打倒美日漢奸政權」，行徑引人側目。

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罕病鋼琴美少女 柏林樂團訪台邀合演

「希望我的演奏帶給大家愛和溫暖，謝謝幫過我的貴人！」十七歲的鋼琴美少女吳怡慧，從小罹患罕見疾病紫斑症，因為化療影響肌肉發育，六歲時為了鍛鍊肌肉學鋼琴，熱愛音樂的她，即使常練到指甲和肉都裂開，導致琴鍵血跡斑斑，仍忍痛咬牙苦練，迄今已多次在國際鋼琴大賽獲獎，明年一月七日她將與柏林交響樂團在台南文化中心演出蕭邦第二號鋼琴協奏曲，個人所得將捐給罕病協會，回饋社會。

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蘋果日報

新黨4幹部遭約談 疑持有陸生共諜案資料 訊後全請回

陸生周泓旭共諜案爆案外案，周涉與中共政黨「台灣民主自治同盟」關係密切，在台替中方發展組織，檢調過濾後懷疑新黨的發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷等4名幹部，可能持有周涉案資料，昨指揮調查局國安站以事涉《國安法》列證人並拂曉搜索，但反遭王用臉書直播警調被他鎖門外34分鐘過程，警方找鎖匠開鎖後搜索約談才展開，北檢訊後陸續將相關人全數請回。

36歲男染流感 燒５天不治

天冷流感疫情升，衛福部疾管署昨公布，上周類流感門急診人次較前一周增百分之十五，最快下周進入流行期；東部一名年僅三十六歲男性，上月初染流感後，短短五天就不治。該署提醒，跨年元旦連假恐有流感小流行，籲盡快接種疫苗防範。

聯合報

美將依「一中」與台維持強勁關係 提供合理防衛需求

美國總統川普十八日發表任內首分國家安全戰略報告，明確指中國大陸與俄羅斯為「競爭對手」，挑戰美國強權，破壞美國安全與繁榮，中方甚至企圖取代美國的領導地位；報告明確指出，美國將依「一中政策」與台灣維持強勁關係，並提供台灣合理防衛需求。

勞退新制大紅包 每人1萬1

今年因國內外金融市場走揚，由勞動部勞動基金運用局操盤的勞動基金，截至十月的投資收益數已達兩千三百多億元，收益率百分之七點○二，其中攸關千萬勞工老本的勞退新制基金收益數，就有一千二百多億元，粗估所有勞退新制個人帳戶，今年目前帳面上平均可分到一萬一一八四元。

中國時報

花媽心內話 掀市長初選風暴

高雄市長陳菊出書《花媽心內話》大爆祕辛，指她12年前任勞委會主委看電視跑馬燈「被下台」，與選高雄市長時黨內鬥爭內幕的不堪過往，劍指謝系管碧玲與民調最高的英系陳其邁，意外掀開市長黨內初選的茶壺裡風暴。黨內不少人認為「菊姐」不該為「救」新系立委劉世芳的民調，傷害自家人，憂心「殺成這樣，到時怎麼整合？」花媽昨天說，自己也是人嘛﹗現在的心境就是往事如煙。

政府喊加薪 9成企業沒在理

軍公教明年全面調薪，行政院長賴清德也呼籲企業跟進，不過，1111人力銀行昨公布「2018企業調薪意向調查」結果顯示，僅6.5％企業積極響應政府加薪政策，高達39％受訪企業表示，公司已有既有調薪機制，不會跟進政府調薪而打亂既定腳步，更有44％企業對加薪持保守態度，決定視營利狀況再評估，顯示政府雖多次大聲疾呼，但民間企業跟進的效果相當有限。