將與柏林交響樂團同台演出 吳怡慧捐個人所得助罕病兒

2017-12-19 23:46

［記者劉婉君／台南報導］柏林交響樂團2018亞洲巡演台灣站，台南場將於明年1月7日下午2時30分，在台南文化中心登場，17歲的吳怡慧將擔綱鋼琴協奏，同台演出蕭邦第二號鋼琴協奏曲，幼時曾因罕見疾病接受化療的她，將捐出個人的演出所得給罕見疾病雷特氏症協會，用回饋社會報答曾經幫助她的貴人。

吳怡慧在7個月大時，於注射三合一疫苗後出現紫斑症的症狀，血小板從10多萬數降至2千多，經球蛋白、類固醇治療甚至換血都無效，直到化療後才穩住病情，但發育也因此受到影響，6歲時為了訓練手部的肌肉而開始學習鋼琴，雖曾練到鋼琴上血跡斑斑，但仍堅持苦練，迄今獲得許多國際獎項，為2012年總統教育獎得主、第九屆柴可夫斯基青少年國際鋼琴比賽Dumka特別獎得主，2015年也奪下日本簫邦國際鋼琴大賽金賞獎及第十三屆中華青少年簫邦鋼琴大賽第二名等。

柏林交響樂團將到台灣巡演，吳怡慧以演出影片參加鋼琴協奏甄選，獲得在台南場演出的機會，感到相當興奮與期待。

從小接受治療的吳怡慧，有感於自己一路接受過許多人的幫忙，才有機會可以和大家分享琴藝，因此從小學6年級的個人鋼琴獨奏會開始，就會捐出門票收入給家扶中心，與柏林交響樂團的演出，也將捐出個人的所得，關懷罕見疾病兒童。