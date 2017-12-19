在3C時代舒適閱讀！台灣教會公報社 書店空間大改造

台灣教會公報社將實體書店的閱讀空間變得更舒適。（記者劉婉君攝）

2017-12-19 23:12

〔記者劉婉君／台南報導〕隨著網路及3C產品普及，許多人上網看小說，就連上教會讀聖經，紙本聖經也逐漸被手機App取代，台灣教會公報社卻仍投入經費改造實體書店面，提供民眾更舒適的閱讀空間，希望吸引民眾走入實體書店。

一般人看到台灣教會公報社，以為公報社的實體書店只有教會人士才能進入，公報社重新打造的空間，讓民眾從外面就能清楚看到內部空間，就是希望改變民眾的刻板印象，不論是不是教友，都歡迎入內。

台灣教會公報社1樓的空間除了有自家販售的文創商品，還與台南市西港區檨林社區的藺草工坊合作，展售藺草包，另還展示傳統的打字機及復刻版台灣第一台印刷機，團體10人以上預約，還可體驗復刻版印刷機。

書店的2樓為書籍桌遊等，明亮的空間還有舒適的兒童閱讀區及沙發椅，讓民眾可以坐下來看書，另外還有十字架桌以及公平交易咖啡，可以一邊喝著咖啡，一邊靜靜閱讀。

面對出版業寒冬，除了秉持初衷，持續出版信仰刊物，連年獲得績優肯定的台灣教會公報社，經營也面臨年度赤字的財政壓力，在開發耶誕樹等文創商品之外，十字架桌空間也提供租借舉辦活動或講座，多元化經營。