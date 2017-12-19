水哦！阿里山森鐵慶105歲 「森鐵列車造型水」供兌換

阿里山森林鐵路105歲了，林務局嘉義林管處23、24日在嘉義市舉辦鐵道達人講座、星空電影院等活動，為森鐵慶生。（資料照，記者曾迺強攝）

2017-12-19 22:25

〔記者曾迺強／嘉義報導〕阿里山森林鐵路105歲了，林務局嘉義林管處23、24日在嘉義市舉辦鐵道達人講座、星空電影院等活動，為森鐵慶生；另有業者推出「森鐵列車造型水」，憑24、25日嘉義─奮起湖站的森鐵車票，可免費兌換。

嘉義林管處邀請鐵道專家蘇昭旭，23日上午9點於檜意生活村T24所長官舍舉辦講座；當晚6到7點在森林之歌廣場則有星空電影院，放映《阿里山百年記憶》及《返鄉─重回台灣山林的召喚》兩部林業與鐵路經典好片。

24日開賣限量紀念車票、蓋紀念戳章

24日上午9點40分至11點，嘉義市北門驛開賣限量紀念車票、臨時郵局收集紀念戳章；當天有列車預約搭乘活動，報名連結將於20日中午12點公布在嘉義林管處經營的臉書「阿里山國家森林遊樂區」粉絲頁，限額80名，遊客可搭乘北門─嘉義站往返，還提供阿里山林業村導覽解說。

另外，由阿里山鐵道文化協會創辦人麥正治發想、台灣鐵道故事館製作的「森鐵列車造型水」，以阿里山蒸汽火車連帶紅色車廂，相當討喜；麥正治說，24、25日憑森鐵嘉義─奮起湖車票，可至嘉義火車站內的台灣鐵道故事館或奮起湖火車站免費兌換。

阿里山鐵道文化協會創辦人麥正治出示由台灣鐵道故事館製作的「森鐵列車造型水」。（記者曾迺強攝）