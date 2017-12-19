全台都要放晴了！冷氣團持續發威 明入夜後台南剩10度

此波乾冷冷氣團影響時間為本週三至週五，白天西半部地區有陽光露臉，整體感覺舒適。（資料照，記者黃志源攝）

2017-12-19 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕明（20）日強烈大陸冷氣團持續影響，但天氣轉為乾冷的型態，白天各地大多為晴到多雲，但入夜後至21日因輻射卻效應，台南以北沿海空曠區域，可能會來到11度的低溫。

據《中央氣象局》預報，明日降雨方面，因天氣轉為乾冷型態，只有在東半部地區及北部山區有些零星降雨，天氣相對放晴好轉。

溫度方面，白天北台灣高溫約17、18度，其他地方高溫約20至23度，清晨中部以北低溫約13至15度，要特別留意之後因為天氣晴朗，容易有輻射冷卻效應，入夜至後天（21日）清晨在台南以北沿海及空曠地區可能僅10到11度左右，中南部溫差大，早出晚歸民眾要注意保暖。

《天氣風險》指出，此波乾冷的冷氣團自週三影響至週五，白天西半部地區有陽光露臉，整體感覺舒適，冷氣團將在週六減弱，各地氣溫屆時將明顯回暖。

另受強烈東北風影響，全台及各離島沿海、空曠地區及其鄰近海域易有9至11級強陣風，海面風浪大，浪高可達3至5公尺，海邊活動或海上作業請特別注意安全。

第26號輕度颱風啟德今日下午兩點，中心位於鵝鑾鼻南南西方約1500公里之海面上，將持續以偏西南方向緩慢移動，對台灣無直接影響。

明日全台空氣品質良好至普通，指標污染物為PM2.5，雲嘉南可能有揚塵達橘色提醒。

白天北台灣高溫約17、18度，其他地方高溫約20至23度，清晨中部以北低溫約13至15度，入夜至後天（21日）清晨在台南以北沿海及空曠地區可能僅10到11度左右。（圖擷自中央氣象局）