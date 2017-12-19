台四線大溪路段地標崁津大橋 重新塗裝變美了

大溪地標崁津大橋重新塗裝完成，令人耳目一新。（記者李容萍攝）

2017-12-19 21:22

〔記者李容萍／桃園報導〕公路總局第一區養護工程為提昇台四線路況品質，由復興工務段執行台四線崎頂、瑞安路至康莊路沿線共12公里老舊公路路面改善、側溝及護欄更新工程，配合路平專案辦理505座人手孔蓋下地、86處路基強化改良工程，台四線崁津大橋、溪洲大橋也在完成塗裝工程後，令人耳目一新。

擁有好山好水的大溪名列全台十大觀光小城，大溪老街更是全國知名景點，每逢假日前往大溪、復興景點的遊客絡繹不絕，不過，進出大溪河東、河西的交通要道─台四線，從崎頂地區下坡經瑞安路、瑞安路一段接康莊路的道路，因人手孔蓋與公路側溝及護欄未盡完善，路權單位復興工務段從去年底啟動台四線改造計畫。

復興工務段段長郭金讓指出，台四線改造計畫共分為四標工程逐段辦理路面改善、側溝及護欄辦理更新工程，總經費9649萬元；完工後可提昇省道路網的抗災能力，降低車輛肇事率，減少大型貨運車輛輾壓造成的路面損壞，增進省道路網的運作效率與安全。

另外，自通車以來即成為大溪地標的崁津大橋、溪洲大橋，也是觀光客駐足拍照的景點之一，之前屢被遊客投訴鋼橋油漆斑剝太醜、影響拍照景觀，也在此改善計畫中斥資2100萬元進行修復，除改善橋梁外觀的美感，也因鋼橋重新塗裝，延長鋼橋的耐久性。