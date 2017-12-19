空污難解！東港、枋寮跨年煙火 今年恐成最後一次

2017-12-19 21:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕包括6都在內的10多個縣市，因為空污議題發燒，決定取消跨年煙火，不過一向以境外空污為主的屏東縣，東港、枋寮的沿海鄉鎮已經發包聘請廠商施放煙火，今年不會跟隨6都腳步，但東港鎮公所已開始思考明年是否改以打造街景增加跨年氣氛，枋寮鄉公所也承諾會減量，今年屏東沿海的跨年煙火，可能因為空污而成絕響。

屏東縣楓港以北冬季時的空品，因處於東北季風背風面，再加上地型問題，導致擴散條件不佳，來自境外的污染，反而成為縣內的最大空污物來源，如大武山旁的潮州空品測站，今年無意外的話，將成空品不良日數最多測站，但實際上，今年初環保署的移動式測站進駐東港及枋寮，卻意外發現當時屏東沿海的空品比潮州測站還差，沿海鄉鎮會不會隨著全台趨勢停放煙火，也備受關注。

屏東沿海的枋寮及東港兩鄉鎮為主要人口聚集地，舉辦跨年晚會已有10多年歷史，今年已和廠商簽約，預計配合跨年施放煙火；東港鎮公所指出，難以在這個時間點喊卡，加上也有部分民眾希望跨年時能夠更熱鬧一點，今年的煙火仍會繼續施放，地點將在東港溪河堤舉辦，並請來黃思婷、王建復等影視歌星表演，歡迎民眾參加。

東港鎮公所官員強調，今年已和長老教會合作，首度在「海產街」光復路打造具耶誕味的馬槽、耶誕樹等，頗受好評，明年預計會從耶誕節到農曆年，於在鎮內光復路打造專屬東港年節熱鬧氣氛的街藝造景。

枋寮鄉公所則表示，已和煙火施放公司簽約，不考慮喊卡，今年則是請來孫淑媚及謝麗金等影視歌星來表演主持，地點則在枋寮的臨海廣場。

枋寮鄉公所認為，面對北邊縣市的工業區排污，卻因擴散條件導致空氣品質不佳，公所將就自己能改善的地方著手，先加強宣導鄉內農民不得露天燃燒，但也因空污議題，明年考慮縮減施放的煙火量。