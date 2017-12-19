另類極限運動治療 慢飛兒能扶著走了

2017-12-19 20:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕慢飛天使也能參加極限運動！5歲的小霖因先天小腦發育不全，只能爬行，半年前進入家扶台中發展學園，並加入另類的極限運動社團，爬好漢坡、搖晃平衡木，還有社區幼稚園的哥哥姊姊來陪伴學習，學習更積極、有趣，已經能用特製輔具行走了，今天在學園發表會展現成果。

家扶台中發展學園兩年成立「社團療育」，突破班級限制，成立社團極限運動、小料理王、繽紛世界、創意好好玩，為慢飛天使們訓練肢體、感覺、美勞發展，進行全園式的社團融合，將課程結合療育，就像小學社團每週開課，並每月一次邀請社區的亮亮幼兒園學童加入一起互相認識、陪伴學習，學習效果大增。

小霖因為染色體異常、小腦發育不全，導致發展遲緩、肌肉力量不足，無法站立走路，只能爬行，進入發展學園後除了接受班級老師授課做早期療育，也參加極限運動社團，進一步肌力訓練。

小霖加入社團後逐漸能以跪姿移動，一開始左右搖晃，經常跌倒碰撞，但他不放棄，總跟著跑步兩圈，雖然他是跪步跑，仍奮力完成，後來在幼稚園的哥哥姊姊加入鼓勵，他也積極面對極限運動，在老師的攙扶下越過好漢坡、搖晃平衡木、跨越高低障礙物，回家後也試著爬樓梯，在教室幫助同學丟垃圾，個性更活潑、學習更刺激。

家扶基金會台中發展學園園長張緡鏐表示，社團育療創新、多元，融入生活，今年邀請鄰近幼兒園小朋友參與，讓慢飛兒與小朋友互動、認識，呼籲愛心人士共同支持，期盼更多幼兒園加入，讓慢飛兒在友善環境中學習與被接納，在愛中展翅。