台中明年公告地價平均跌6.36％ 縣市合併後首降

2017-12-19 19:53

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市明年公告土地現值及公告地價評議結果今天（19日）出爐，公告地價全市平均跌幅6.36％，預估約8成納稅戶可減少地價稅額，全市公告土地現值則平均下跌0.98％。這次調整也是台中縣市合併後，公告地價、公告土地現值首度雙雙調降。

公告地價是課徵地價稅的依據，過去每3年調整一次，今年修正為每2年調整一次。台中市公告地價自縣市合併後每次均調漲，105年一口氣調漲38.25％，地價稅跟著大幅提高，民怨四起。

台中市地價及標準地價評議委員會今天在綜合考量地價均衡及社會經濟狀況，依近2年查估市價變動情形，加上廣納各界聲音，審酌市民稅賦負擔等因素後，盼兼顧稅賦公平及地價合理性，宣布全市公告地價平均下跌6.36％，預估全市約8成納稅戶將減少地價稅額。

中區 公告地價跌24.27％最多

地政局長張治祥說，台中市29個行政區明年公告地價都下跌，其中，中區下跌幅度達24.27％，為跌幅最多的行政區，盼透過公告地價大幅調降改善區域失衡情況。

公告土地現值則為每年調整，作為課徵土地增值稅依據。張治祥說，內政部政策目標為公告土地現值達市價9成，考量近期台中市除「開發區」之外的不動產市場呈現微幅下跌狀態，因此，公告土地現值依市價變動情形，酌予調降，評議結果，台中市公告土地現值平均下跌0.98％，若扣除開發區，則為下跌2.6％。

地王 西屯區新光三越12連霸

至於台中市「地王」，由西屯區惠國段的新光三越百貨公司第十二度蟬聯，明年公告土地現值每平方公尺為68萬元，每坪約224.8萬元，下跌約2.9％，這也是該處土地公告現值首度調降。

另外，水湳經貿園區、台中糖廠、北屯機廠等區段徵收，以及長春自辦市地重劃等開發區範圍內土地，近2年陸續完工交地，由農業區或後期發展區變更為住宅區、商業區，必須合理反映各開發區建設投資挹注，因此，公告地價及公告現值均調漲。

地政局指出，這次公告土地現值及公告地價調整結果，將於完成行政程序後，依規定於明年1月1日辦理公告作業，民眾屆時即可利用地政局及各地政事務所網路查詢。