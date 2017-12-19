全國最高！綠能屋頂方案 新北每案最高補助150萬

新北市透過提供設置補助方式，鼓勵民間廣設太陽光電發電系統，圖為申請補助案件設置實景。（新北市經發局提供）

2017-12-19 19:19

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市府提供太陽光電設置獎勵補助，更結合金融業者提供優惠融資，協助民間降低設置成本，並規劃明年起統一受理太陽光電設置審查，明年度獎勵補助預計於2月公告，每案最高補助可達150萬元，為全國最高。

新北經發局長張峯源表示，新北市府為加速太陽光電申設時程，本年度主動向經濟部爭取將原由中央政府核准之「同意備案」、「設備登記」程序，自明年度改由新北市府受理，以簡化申請流程。

張峯源表示，行政院近期規劃「綠能屋頂全民參與」行動方案，透過民間技術與資金引導民眾設置屋頂太陽光電系統，而新北市早在2013年起即積極推動民間場域太陽光電設置，提供每案最高達150萬元的補助。

張峯源表示，新北市府結合永豐銀行提供新北優惠融資，針對有意設置太陽光電設備的所有權人提供核貸額度最高達設置費用8成優惠，更可於設置初期先行提供最高2成的核貸資金用於成本支出，減輕負擔，並設置單一諮詢窗口及專人專審服務等服務。

張峯源說，經發局2013年起提供每kWp 補助1萬6000元至2萬元的設置經費，陽光社區最高補助150萬元，迄今已補助64件，設置容量達1819kWp。明年度預算若審議通過，預計於明年2月公告，歡迎有意願設置太陽光電發電系統之個人、社區、國內團體、公司及工廠屆時踴躍申請。