「原」來這麼美！ 跨年來這裡就對了！

在歲末之時，卑南族的初鹿部落會舉行各式祭儀，祭拜祖靈及感謝山賜予這1年的食物。（本報資料照）

2017-12-20 07:30

〔記者許麗娟／綜合報導〕即將邁入2018年，元旦3天假期，可以選擇造訪原住民部落，感受部落文化與跨年的祭儀和慶典，帶著輕鬆但尊重的心情認識部落，也用不一樣的方式迎接新的一年。

台東初鹿部落，徹夜歌舞直到天明

台東卑南族自12月中旬起，各部落即展開年祭相關活動，是族人在歲末之際重要的祭典，從「少年祭」、「大獵祭」、「羌祭」到跨年歌舞到天明，初鹿部落新年會承辦人陳登財表示，部落至今仍保有傳統的年祭儀式，此時節造訪部落，有機會在村落間看到部落各項傳統文化，尤其12/31晚上9點，在舉辦「羌祭」感念祖靈和謝山之後，即開始展開跨年祭歌舞，由族人先跳約1～2小時，接著司儀會邀請現場的外賓也一同加入，徹夜歌舞直到元旦早晨7、8點，接著還有成年禮儀式，年祭活動直到1/2早上才完成。

台東建和部落，鞦韆盪愈高運愈好

而鄰近知本與南迴公路的建和部落，在舉行完年祭相關祭儀和活動後，元旦當日有建和部落特色的鞦韆祈福活動。鞦韆是以竹、藤綑綁製作而成，高度超過3層樓高，先由頭目和祭司進行祈福儀式、祈求祖靈保佑，鞦韆座椅也會繫上象徵祖先榮耀的花環並綁上銅鈴，在試盪過後確定安全無虞，即會開始讓族人一一體驗，盪得愈高不僅是勇氣的展現，也象徵新的一年的運勢愈高，而隨著族人都體驗過後，現場也會開放讓其他人感受部落的鞦韆文化。

新竹司馬庫斯部落，在上帝的部落吟唱詩歌

其他各地的原民部落，雖然沒有台東卑南族的傳統祭典，但族人也會自辦跨年活動讓族人與遊客共同迎接新年，有「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，跨年夜自晚上10點半起在部落的教會裡展開。由部落長老、牧師以及族人分享、反思這一年的作為與心情，中間也有部落工作、生活的影像回顧；小朋友也會吟唱「司馬庫斯之歌」兒童版歌謠，象徵傳承並凝聚泰雅族精神，教會活動進行至11點40分，族人便會招呼大家往外頭移動，圍著營火等待部落的跨年煙火秀，讓火樹銀花照亮這個部落。

新竹白蘭部落，圍繞營火舞力全開

位處五峰鄉山區的新竹白蘭部落，部落目前共有10多個民宿與露營區接待上山旅客，每年由部落各協會、民宿業者輪流籌辦的跨年活動，讓大家有機會近距離接觸部落生活。今年負責舉辦跨年活動的民宿「迦南山莊」老闆娘曾馨宇表示，跨年重頭戲落在營火晚會與倒數後的煙火，特別的是，雖然在地人絕大部分為泰雅族，但部落內仍有少數阿美族人口，因此今年的傳統歌舞表演也預計重現阿美族豐年祭的盛況，品嚐風味烤肉與小米酒，與穿著傳統服飾的舞者繞著營火唱歌熱舞，直到邁向新年那一刻，用煙火迎接2018。

嘉義來吉部落，接力表演同歡共樂

而坐落在嘉義阿里山鄉的來吉部落，跨年活動屬於自家人的同樂會，當日下午4點至5點以鄒族傳統古謠傳唱揭開序幕，6點半一場伴隨卡拉OK歡唱的小型餐敘過後，表演會場也將燃起營火，由族人分成多個團體穿上傳統服飾接力演出，包括團體舞、營火舞，以及鋼琴演奏與熱舞等，晚間8點起每個整點並安排煙火報時，同時舉行「長輩送禮活動」，由家人送上代表關懷長者的贈禮，最後以鄒族「塔山之歌」大合唱送舊迎新。

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建和部落內超過3層樓高的鞦韆，盪得愈高、新年的運氣愈好。（本報資料照）

入夜後，鄒族來吉部落以營火搭配部落表演、邀請民眾同歡等方式，迎接嶄新的一年。（來吉蘭后渡假民宿提供）

在教堂裡唱詩歌、祝禱，是司馬庫斯泰雅族人重要的跨年活動。站在舞台上，身著傳統服飾、唱著部落歌曲的小朋友們，活潑可愛，一點兒也不怯場。（Lahuy提供）

白蘭部落裡身穿傳統服飾的原住民繞著營火、唱著傳統歌舞，為氣溫低迷的活動現場注入熱情與活力。（觀景窗看世界布萊恩提供）