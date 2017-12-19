澎湖縣宣布明年為國際海灣年 迎接世界最美麗海灣組織年會

2017-12-19 19:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復今日宣布明年為「國際海灣年」，與交通部觀光局「海灣旅遊年」相呼應，全力迎接世界最美麗海灣組織年會，呼籲議會盡速通過8000萬預算，全力打造澎湖觀光起飛，躍登國際旅遊舞台。

陳光復上任以來，繼第一年「效率改革年」、第二年「城市淨化年」之後，明年則定為「國際海灣年」，觀光旅遊人數也由90餘萬人、108萬到115萬人；社會福利也增加長者敬老金、澎湖籍學子教育及交通費補助金、生育第四胎加碼7萬元等政策，雖然社會福利支出增加，但縣府負債卻未增反減，也未賣地，榮獲財政部財務管理優質獎章。

另外明年為「國際海灣年」，陳光復表示因應澎湖縣成功爭取到明年世界最美麗海灣年會主辦權，積極結合全球港灣城市論壇、全球海洋資源會議、世界遊艇展、國際美食展、國際旅遊佳麗選美比賽、國際鐵人三項、馬拉松、國際學術研討會等系列活動，期待透過長達40天的海灣嘉年華活動，吸引更多國際遊客抵澎。

同時陳光復也透露，22日將應邀北上前往總統府，向中央爭取離島加給比照金門、馬祖，三離島加給同樣標準，才能吸引人才；澎湖防衛司令部遷移，以廢棄營區釋出優先，預估僅花費數千萬元就可，不用22億元；澎湖縣政府財政困難，無法負擔自籌款，因此希望由離島建設基金支付自籌款。