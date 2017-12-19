全國英語教學連3年評鑑A等 大華中學編演狄更斯小說飆戲

2017-12-19 19:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立大華中學舉辦耶誕主題活動英文戲劇比賽，吸引國3、高1、高2共5個班報名，從劇本編寫、舞台表演、道具製作、服裝設計、配樂剪輯、燈光特效學生一手包辦。校方還邀請名導演周旭薇指導，讓學生體驗舞台演出的專業分工。

此戲劇比賽選中英國著名文學家狄更斯的小說小氣財神（A Christmas Carol），結合語文、社會、美術、音樂、資訊等學科知識，加上新世代學生活潑、創意十足的點子，展現出不同以往的風貌，明天在學校舉辦公演，開放全校師生、社區居民自由入場。

大華董事長方海龍、指導老師詹斐懿表示，參賽各班為完成一齣英語話劇，經歷許多磨練，從討論劇本、選角與布置舞台難免意見不同，不過每個人也都學會尊重他人，包容與自己相異的想法，甚至要坦然面對失敗，最終透過團體合作力量，解決問題，「結果無論好壞也要共同承擔」不能爭功諉過 。

高二學生林孟潔是班上副導，她和同學很感謝師長辦英文戲劇比賽，讓他們能擁有不同於他校的高中回憶；高一學生易子榆負責道具組兼演員，他和導演林瑄認為，這一次的比賽使班級變得更團結，「也相信有了這次的經驗，下次無論遇到什麼麻煩的狀況，都可以解決」。

方海龍強調，大華中學長久以來一直是英語教學的示範學校，且連續3年獲教育部評鑑為全國高中職英語教學Ａ等榮譽，透過不同教學主題，學生自己編寫狄更斯的作品、設計舞台且全程英語演出，每個人幕前幕後都有自己的角色工作，從中享受學習英語的成效。