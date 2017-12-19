日治時期硓咕石屋 布袋蔡家古厝保存露曙光

嘉義縣布袋鎮已有92年歷史的蔡家古厝，是嘉義地區罕見保存完整的硓咕（左石右古）石屋。（記者林宜樟攝）

2017-12-19 18:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮已有92年歷史的蔡家古厝，是嘉義地區罕見保存完整的硓咕（左石右古）石屋（珊瑚礁岩體），但因位於正進行都市計畫道路新闢工程範圍之內，老屋門樓等面臨拆除，地方人士發現後，向縣府通報，嘉義縣文化觀光局昨天（18日）與所有權人商討，所有權人初步同意保存，之後再依法提報為暫定古蹟，老屋保存露曙光。

布袋並沒有生產珊瑚，公元1925年（日治時期大正14年），屋主蔡尤盆從澎湖購買硓咕（左石右古）石，並請來師傅興建住宅。而布袋昔日繁華時，有多間硓咕（左石右古）石，如今幾乎拆光或剩下殘壁，蔡家古厝是嘉義地區罕見保存完整的硓咕（左石右古）石屋。

布袋嘴文化協會理事蔡崇程等人11月底發現，布袋鎮正在進行計畫道路新闢工程，老屋被張貼拆除告示，經本報披露後，嘉義縣文化觀光局主動聯繫所有權人會商。

蔡崇程說，布袋蔡氏家族是大姓，老厝門樓刻有「蒲陽衍派」堂號，說明祖先由來及派別，正廳畫棟雕梁，彩繪磁磚古意盎然，屋主當年屬大戶；屋體角落柱體由大塊硓石裁切，是年代更久、埋在海裡更深的珊瑚岩體，作用是加強固定，也較少見。

嘉義縣文化觀光局說，昨與所有權人討論，並說明古蹟指定流程及權利義務，感謝他們認同老屋保存理念，雙方初步有共識，已請所有權人近日依法提報為暫定古蹟，再由文資審議委員會審查，未來若審議通過具有文資身分，可再討論與都市計劃道路重疊部分的處理方式。