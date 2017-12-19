醫病》心臟一分鐘只跳36下！85歲老翁靠新節律器保命

2017-12-19 17:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕最近天氣濕冷，不少有心血管問題的患者身體也逐漸有狀況。85歲的王老先生有高血壓，因近日手麻、胸悶而到醫院求診，檢查後發現心跳每分鐘竟只有36下；由於王老先生怕痛，醫師建議他做新型無導線心臟節律器的無創手術，術後兩天就可出院。

國泰醫院心血管中心醫師黃奭毓指出，年紀大老化或有心血管疾病會造成心臟傳導系統問題，當心臟病變造成心跳或傳導有問題時，會造成病人出現心跳過慢、不規則或心跳休止狀況，嚴重甚至猝死，這時就需植入心臟節律器治療。

心臟節律器目前有兩種，一是傳統心臟節律器、二是新型的無導線心臟節律器，傳統心臟節律器由節律器、電極及導線3部分組成，以往植入傳統心臟節律器，需在胸口切開約6到8公分傷口，將電極安置在心臟右心房、右心室，這種手術可植入1到3條導線刺激心房、心室，臨床適合用於較年輕、有各種心房及心室電氣傳導功能不彰、或心衰竭問題病人。

而新型無導線心臟節律器整合傳統節律器3部分，體積很小就像膠囊一樣，但足以提供心臟10年所需的電量。黃奭毓說，臨床多適合用於年紀大併心跳過慢病人，及有洗腎或曾發生心律調節器感染或排斥的病人。

黃奭毓說，新型無導線心臟節律器自去年引進台灣，目前全台約20多名患者接受療程。他提醒，裝了節律器後，患者需遠離高伏特電壓變電箱、大型發電機具的工地即可，就醫時也應事先告知醫師，讓醫師在執行電燒、放療、核磁共振時，能適時做出調整。