萬個紅包．萬個契機 展望會號召民眾捐助弱勢

2017-12-19 17:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕為幫助弱勢孩子與家庭能夠順利就學、紓解困境，平安過好年，台灣世界展望會發起「10000個紅包．10000個契機」的活動，希望透過號召民眾捐助，展望會將投入助學金、營養扶助金、特殊景況家庭生活扶助金與弱勢家庭生計發展方案，協助孩子與家庭度過難關。

就讀國一的阿翰（化名），從小由祖母拉拔長大，祖孫倆生活幾乎全倚靠政府的低收入戶補助，雖能勉強度日，然而每逢開學這段時間，祖母內心都會為學費感到十分焦慮。而祖母年事漸高，今年年中更因病短暫入院，家中的經濟更加捉襟見肘。祖母對展望會表示感謝，展望會提供的資源滿足阿翰學用品需要。

在屏東縣三地門鄉的林爸爸，10年前左眼因工安意外失明，由於擔任臨時工，他無法獲得任何理賠，也因眼睛問題限制求職機會，只好返回部落務農，但收入十分有限，常常喝酒。不過後來加入展望會輔導成立的雜糧產銷班成員，林爸爸對部落雜糧產業的發展前景充滿期待。在栽種紅藜中他逐漸獲得收入，也對家庭更有責任，他希望雜糧事業成功後，可以有能力幫助其他需要受幫助的家庭。

展望會表示，受限於自身條件的缺乏，弱勢家庭家長常遭遇就業不易、收入微薄的困境，進一步導致家庭的脆弱，更造成孩子在成長與學習發展上的影響。展望會目前透過助學金、營養扶助金、生活扶助金等協助穩定就學、安定生活，並執行生計發展方案，培力家長擁有一技之長，有能力逐步改善家計。