「華航曾有慘痛教訓...」 何煖軒：飛安沒有通融餘地

2017-12-19 17:56

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師工會與華航協商破局，華航認為，身兼工會代理事長的傅姓機師不滿酒測未過遭解僱，因而發起抗爭。華航董事長何煖軒今天下午首度對此出面喊話，強調華航曾有慘痛教訓，紀律絕不能打折扣，飛安零容忍、沒有通融餘地。

何煖軒說，去年624華航空服員罷工後，他承諾參加工會活動通通不懲處，去年10月17日空服員蛋洗華航招牌，當時他發了一封公開信，但還是原諒，僅對兩人提告；直到砸交通部才開始處理，怎麼講、勸都沒有用，尊重言論自由與工會活動，但不能有脫序活動。

他強調，華航名古屋空難犧牲將近三百人，是個慘痛教訓，「難道華航沒有體驗到嗎？」他更透露到國外洽談保險事宜時遭到拷問，過去華航還得求人，管理企業嘗過這種滋味，對於紀律最要求更不能打折扣。

對於傅姓機師酒測爭議，何煖軒說，他擔任道安會執秘時執行三件事：騎車戴安全帽、開車繫安全帶，第三加強酒測，每年死亡人數從六千人一路降至四千，酒駕有明顯危險性，更何況是開飛機，必須零容忍。

「好不容易華航十六年來沒有狀況，絕不能夠容忍再出狀況。」他也說，酒駕處罰越來越嚴、越來越重，機師無法罰款，但可以行政處分記過，也是必要措施，保護所有旅客與公司，工會將喝酒當作工會活動，非常痛心，部分民意代表未查明即批評，深表遺憾，應該站在多數旅客、人民福祉、安全與需求這一邊。

針對工會質疑華航模糊焦點，刻意忽略與工會14項訴求協商破局，何煖軒表示，14項訴求包括放寬酒測標準、改採抽血，「怎麼可能同意？」酒測器為中央標準通過，與警方所用一模一樣，比照沒有任何不同，驗血實務上有窒礙難行之處，法院也是以呼氣濃度為裁罰基準，華航2003年規定就明訂，該機師資歷16年，只是推託之詞，勞資調解恐也是故意包裝要破局。

他透露，近十年華航共五名機師喝酒被記大過、六人被解僱，代表華航絕不容忍、把關嚴謹，工會理事長身分並沒有特殊待遇，過去曾有日本機師酒測未過、向公司道歉，傅姓機師竟還申訴不當勞裁，一再表示沒有碰酒、酒精零檢出，項莊舞劍，希望取消懲處。

何煖軒批評，工會將訴求包裝以壓迫公司，如此一來將沒有人敢搭、社會也不認同，若華航照顧同仁不周，理當檢討也願意改進，但紀律不可以碰，航空最重要的就是飛安，沒有通融餘地，不能犧牲整個公司。

他坦言，罷工成功將對華航造成傷害、也打國人一巴掌，似乎表示贊同酒駕，相信社會絕不會贊同。只要不觸碰飛安，所有事情都可以談，但不能無限上綱。