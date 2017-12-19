「告白氣球」有安全疑慮 議員籲中市府把關

2017-12-19 17:45

〔記者張菁雅／台中報導〕今年台中耶誕嘉年華移師柳川舉行，吸引大批遊客前往參觀，業者嗅出商機，在現場販售「告白氣球」。對此，市議員鄭功進憂心表示，氣球品質參差不齊，若有不肖業者以易燃的氫氣充填，恐怕造成難以挽回的遺憾，市府相關單位應提出管理辦法，替民眾安全把關。

鄭功進今天在議場拿出裝著LED燈的告白氣球指出，這是他昨晚在柳川買的，柳川水岸因為舉辦耶誕嘉年華，遊客眾多，不少攤商在此販售告白氣球，每顆售價100元到300元不等，但這些氣球品質缺乏管理機制或安全認證。據攤商表示，填充氣體的鋼瓶價格天差地遠，易燃的氫氣鋼瓶平均每罐只要500元至600元，而安全的氦氣鋼瓶每罐至少要2000元至3000元。

鄭功進也說，每到週五至週日，攤商平均可以賣出超過上百顆告白氣球，一顆以200元粗估，光這3天業績就達6萬元，扣除成本，每個攤商月獲利上看20、30萬元，這麼龐大卻具危險性的商機，市府應責成相關單位進行跨局處的專案管理。

市長林佳龍回應，氣球內部所填充的氣體，確實有可能是氫氣或氦氣，將請經發局了解，若確定有危險性，將依法禁止販售。

經發局則說，市面上販售的發光氣球，俗稱「波波球」，屬於標準檢驗局公告應施檢驗商品的玩具，須符合檢驗規定，並禁止使用易燃氣體如氫氣等充填，且須貼附商品檢驗標識及中文標示，市府將加強查驗，若發現違反規定者，將依商品檢驗法請業者不得陳列或銷售，違者將處以1萬至10萬元罰鍰。

水利局也表示，柳川水岸明文禁止販賣任何物品，將請保全通知轄區派出所處理。警察局則說，柳川河岸步道非屬道路範圍，若該處有違規設攤情事，第一分局會先進行拍照採證及勸導改善，若於人行道及道路範圍設攤販賣，則依「道路交通管理處罰條例」查處。