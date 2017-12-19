36歲男染流感5天亡 最快下週進入流行期

衛福部疾管署疫情中心主任劉定萍說明流感疫情。（記者林惠琴攝）

2017-12-19 17:40

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署統計，上週類流感門急診就診達6萬6513人次，較前一週增加15%，疫情持續呈現上升趨勢，並新增5例重症，以及另有1例死亡個案，且近4週流感群聚案件累計14起，其中13起發生於校園，預計最快下週進入流行期，民眾要提高警覺。

疾管署副署長羅一鈞表示，上週新增5例流感重症，其中，有一名南部3歲女童是本流行季年紀最小的重症個案，沒有慢性疾病，12月初發病，確診是A型流感，至今仍在加護病房治療中，再來是一名45歲的南部女性，有慢性腎臟疾病，其餘均為60歲以上族群。

至於另有一例死亡個案，疾管署防疫醫師黃婉婷指出，該名患者為一名36歲男性，有慢性腎臟、心血管、神經肌肉等疾病，11月初發燒、第4天出現呼吸困難、嘴唇發紫等症狀，掛急診並收治住院，確診B型流感、發現嚴重雙側肺炎合併呼吸窘迫、低血壓，治療效果有限，家屬簽署放棄急救文件，發病到死亡僅約5天，是本流行季年紀最輕的死亡個案。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，今年10月進入本流行季以來，累計62例流感重症，感染型別以B型占56%居多，其中，有3例死亡，包含2例H3N2、1例B型，目前社區流行病毒以B型為主。

羅一鈞強調，預計最快下週進入流行期，依照往年經驗，春節前後是流感高峰期，只是若天氣持續降溫的話，估計元旦連假期間可能就會有一波流感小高峰、門急診就診人次增加，呼籲目前尚有約26萬劑公費流感疫苗，施打後約2週會產生保護力，符合資格者可趕快接種。