醫病》8旬翁痛到無法走 原來是膝關節骨頭壞死

亞大醫院骨科主治醫師邱仕德提醒，民眾若膝關節長期疼痛，保守治療還是沒效果，最好儘快就醫透過手術等方式治療。（記者陳建志攝）

2017-12-19 17:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名80多歲的羅爺爺，近半年來只要走路左膝就痛到受不了，雖打類固醇、注射高濃度血小板血漿還是沒效，經膝蓋核磁共振檢查，確診為「膝關節自發性骨壞死」，經接受人工膝關節置換術，術後2天就可下床走路，老爺爺開心又可以遊山玩水了。

亞大醫院骨科主治醫師邱仕德今天表示，這名患者到院看診時表示，半年前開始覺得膝蓋痛，幾乎所有保守性治療都嘗試過，除吃止痛藥、打類固醇，也接受PRP（高濃度血小板血漿注射）治療，但情況始終沒改善。

決定先安排X光檢查，發現膝蓋結構沒問題，進一步安排膝蓋核磁共振檢查，發現膝蓋內側關節有一小區域的陰影，確診為「膝關節自發性骨壞死」，經與家屬討論，建議接受人工膝關節置換術，術後2天就可下床，走路不再疼痛恢復健康，家人都很開心老爺爺又可行動自如、遊山玩水。

邱仕德醫師表示，「膝關節自發性骨壞死」發病原因不明，有可能是類固醇、酒精、早期膝蓋受傷致血管及軟骨損傷、骨質疏鬆，或軟骨下功能不全的骨折所引起，造成骨頭因缺血喪失養分壞死，較常發生在65歲以上女性長者，男女發生比例為1：3。

邱仕德醫師提醒，此症狀初期雖可透過吃藥、打針等保守性方式治療，但仍欠缺顯著證據證實治療效果，建議當關節軟骨下骨板出現明顯缺損時，最後透過手術治療，達到較好的效果，提醒民眾若膝蓋長期疼痛未癒，最好儘快就醫，由骨科專科醫師評估及治療。

邱仕德並建議，民眾平常要定時運動，增強肌肉骨骼強度，更要遠離菸、酒、檳榔，搬運重物時姿勢也要正確，若有骨質疏鬆症狀，則可加強攝取維他命D和鈣，才能避免關節的病變。