退休校長沉迷留聲機 以聲音重現過往歲月

2017-12-20 08:30

〔記者胡琪俐／台北報導〕當鋼針唱片開始轉動，留聲機便傳來動人的旋律……。退休校長林本博收藏留聲機將近40個年頭，他希望透過這些充滿時代感的收藏品，再現昔日的美好歲月。

林本博擁有超過300台留聲機，家中宛如「博物館」一般，現在還開始玩起「創意」，親自動手組裝留聲機，包括骨董花瓶、大提琴都變成留聲機的一部分，成為獨一無二的收藏。

緣分，開啟收藏的歲月

對於林本博而言，收藏留聲機的價值不在金錢，而是在於歷史意義，他感性地分享：「每每想到這些留聲機，百年前可能擺放在某一戶人家中，見證著時代的演變，心中總會覺得非常激動。」他深信老物件都具有生命，能夠相遇是因為緣分。

他回憶，約50多年前，他在台東原住民部落中，遇見人生第一台留聲機，當他發現斑駁的盒子竟能傳出優美的旋律，便開始對它充滿好奇，並於民國65年退伍後，正式開啟收藏之路。目前，家中擺放著大大小小的留聲機，包括愛迪生滾筒式留聲機、巨無霸留聲機、油畫留聲機等，都是他的寶貝。

由此，尋找它們的蹤跡

林本博早期會到台北光華商場、跳蚤市場，或是中山區的一些骨董店，尋找留聲機、鋼針唱片等老物件，不過他也坦言，現在許多店面早已不在，「雖然目前仍能在一些網路商店、骨董店找到留聲機的身影，但價格往往偏高。」

由於骨董留聲機在市場上很稀有，售價往往喊得較高，所以針對有興趣收藏留聲機的人，林本博建議，可從新製造的留聲機入手。而若找到鍾意的款式，也可考慮相同的機型一次買兩台，當分別壞了一些零件時，還能拼湊出完整的一台。