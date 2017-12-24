天天吃好料》台北市三色堇鍋物 基隆港海鮮直送

店內的海陸鍋是招牌，點這個餐點會有海鮮盤及肉盤，可以吃到海鮮，又能吃到肉。（記者楊心慧攝）

2017-12-24 09:07

〔記者楊心慧／綜合報導〕最近冷氣團一波波，這時候熱騰騰的火鍋是人生最幸福的選擇！火鍋店千百款，如何以平實的價格，吃到精緻的食材，是消費者最在意的事，在北市民生東路的三色堇精緻火鍋，老闆周建民從銀行業退休後，單純地因為自己喜歡吃火鍋，卻始終覺得好吃的太貴，平價又不夠精緻，興起開火鍋店的念頭，想把心中對火鍋的那份堅持傳達給顧客。

店內的萬里蟹鍋是目前的季節性限量產品，老闆親自去基隆漁港挑選，每天只有一定的數量，賣完就沒了。（記者楊心慧攝）

三色堇相較於一般的火鍋店，最讓人驚艷的是，以西式套餐方式經營火鍋，顧客可以選前菜、主食、主鍋、飯後甜點、飲料，讓火鍋CP值和質感大大提高。

萬里蟹鍋、海陸鍋、伊比利豬鍋皆是店內的招牌品。（記者楊心慧攝）

周建民把曾在銀行業對數字錙銖必較的訓練，轉為對食材的堅持，他每天到市場挑食材，季節性海鮮則遠赴基隆漁港尋找最新鮮的，為了堅持鮮度，每天只進一定的量，賣完就沒了，他笑著說，對於海鮮他是無可救藥的堅持，新鮮就是美味，無須多加調味，在他的店裡，絕對不用擔心食材的新鮮度。

老闆都會親自去基隆海港挑新鮮的萬里蟹。（三色堇提供）

火鍋看似簡單，卻隱藏著很大的學問。周建民說，火鍋最重要的靈魂就是湯頭，用心熬煮湯頭通常都需要大半天的時間，耗時耗力耗成本，有別於市面上許多火鍋店為了方便、降低成本使用粉包調製的湯頭。「如果自己都不敢吃的東西，怎麼還敢給別人吃呢？」他也強調湯頭絕對不過夜，當天沒用完就直接倒掉。

老闆每天都會熬製大骨湯頭，可以看見鍋內有滿滿的大骨。（記者楊心慧攝）

「想給客人吃到最健康、最無負擔的湯頭，以及最新鮮的海鮮！」對火鍋始終有一份執著的周建民透露三色堇的湯頭只有兩種，卻都是用心熬煮出來。一種是豚骨湯頭，濃縮大骨精華高湯，甘醇不濃膩，採用這種湯頭涮燙海鮮，有助提升海鮮的鮮甜；另一種是專給吃素或講究健康無負擔的客人所熬的蔬果湯頭，清爽甘甜滋味令人回味。

伊比利豬油花分布美麗。（記者楊心慧攝）

三色堇的招牌非海陸鍋莫屬，海陸鍋光是海鮮盤共有8種海鮮，有蚵仔、鮑魚、淡菜、白蝦、透抽、天使蝦、蛤蜊、魚片，鮮甜滋味就算不沾醬料，也自有一番風味！海陸鍋搭配的肉品則可以選擇牛、豬、雞、羊，不論是何種肉，肉質絕對不馬虎，肉片厚度也是龜毛的老闆所堅持，厚薄適中下在鍋裡輕輕燙涮，入口即能感受到肉香四溢。

伊比利豬看起來相當好吃。（記者楊心慧攝）

周建民介紹店裡調製的沾醬也絕不馬虎，不過，他卻建議無論海鮮或各式肉品，消費者可以試試不沾醬，嚐嚐肉質初始的美味，他保證會有說不出來地感動。周建民也大方地教大家來店消費省錢小撇步，他說：「店內常有小家庭造訪，他們都會點海陸鍋，再加共鍋費100元，價錢可抵消費，這樣也可以吃得飽，卻又可以省錢，客人常常吃得很開心，海鮮、肉品一次大滿足！」

主食、前菜和菜盤，主食還有年糕可選擇，三色堇的菜盤不馬虎，有高麗菜、玉米、綠菜、大香菇、豆皮、貢丸、黃金丸、金針菇、蛤蠣、蝦。（記者楊心慧攝）

別以為三色堇沒有高檔海鮮，周建民強調這裡豐儉由人，想吃較高檔的火鍋餐點可以考慮點帝王蟹海鮮鍋或龍蝦海鮮鍋，整隻的帝王蟹、龍蝦，加上其他海鮮盤，吃完絕對有滿滿的感動！

如果想吃高檔的海鮮，店內有新鮮的龍蝦可以選擇。（三色堇提供）

店內的前菜。（記者楊心慧攝）

店內備有專門的吧檯製作甜點和飲料，有高達近90種的飲料可選擇，簡直像是專業手搖飲料店搬進店內，如果是點鮮果汁，更是現點現打，甜度和冰塊都能調整。（記者楊心慧攝）

店內的醬料一應俱全，甚至還有特別的金桔醬汁。（記者楊心慧攝）

店內以日式風格裝潢，給人舒適的感覺。（記者楊心慧攝）

三色堇店家外觀。（記者楊心慧攝）

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