北屯兒童公園生態池清淤提前完工 19日開放

2017-12-17 13:05

〔記者張菁雅／台中報導〕北屯區兒童公園是台中市十大亮點公園之一，公園內的生態環境水池因過去設計不良，導致水質惡化、淤泥難以排放。生態池要全區保留或重新改造曾引發討論，台中市政府建設局決定尊重居民意見，保留全區水池，並分區進行清淤、功能復舊，日前已改善完成，預計19日重新開放。

建設局表示，北屯區兒童公園已有32年歷史，公園總面積約4.6公頃，生態環境水池約0.4公頃，因為水池採上、下池分開設計，造成水質無法替換、淤泥難以排放，導致下池水質嚴重惡化並產生臭味。另經環保單位進行地下水水質監測後，發現遭到三氯乙烯污染，水池改善工程刻不容緩。

為改善生態池及公園環境，原先建設局提出兩大方案，一方案為北側水池保留進行清淤，南側水池重新規劃設計，新增12感官兒童遊戲場；另一方案則採全區水池保留，進行清淤並改善水循環系統。經兩次召開說明會，居民強烈要求保留全區水池，建設局決定尊重地方意見。

北屯兒童公園水池清淤及復舊工程於11月13日開工，原訂12月底完工，工程已提前完成全區淤泥清除、管線復舊、增加池水流動及種植水生植物等所有工項，建設局表示，預計在19日拆除施工圍籬、重新開放生態池，讓當地居民重拾兒時記憶。