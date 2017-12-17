參加反空污遊行 葉光芃肯定中部五縣市首長

2017-12-17 12:26

〔記者歐素美／台中報導〕台中、彰化、南投、雲林、嘉義5縣市首長，將參與下午在台中市舉行的反空污抗暖化大遊行，發起這項遊行運動的台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃對此表示肯定，他呼籲政府與NGO、學者及污染製造者共同面對「空污」這個敵人，並期許台中市長林佳龍「肩膀硬起來」，早日終結台中火力發電廠。

葉光芃表示，嘉義市長涂醒哲2015年特別到台北參加反空污，嘉義市幾乎沒有工業，但PM2.5全台倒數，嘉義市是全台第一個成立空污防治委員會，地方動起來了，但不是嘉義市可以完成的，因空氣飄來飄去，涂醒哲願意跟人民站在一起，希望中央重視。

葉光芃說，中央如果要集權，就要集責，為何嘉義的空污與台北差一倍？中央要統一全台的空氣品質，統一全台水的品質及吃的東西的品質，是要統一品質，不是統一權力，強調涂醒哲來，最有誠意決心，李進勇也是重災區，400根煙囱的麥寮，魏明谷也來，肯定縣市長願意站出來，尤其南投也是中火的受害者，非常肯定中南部縣市願意站出來。

葉光芃希望中央尊重地方，只有中央與地方及人民站在一起，才有解決空污的機會，如果只有中央集權，要地方政府不出聲，這是完全錯誤的方向，如果說NGO什麼都錯，這是非常可惜的。

葉光芃強調，空污治理日本會成功，NGO與政府、學者及污染製造者結合在一起，這是很重要的一部分，只有四方合作，沒有人是誰的敵人，共同的敵人就是空污，空污改善，全世界的人才、資金就會來，台灣只缺好空氣。

葉光芃也肯定台中市長站出來，他說，台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例，是在林佳龍任內制定出來，成為全台第一個通過的自治條例，給台中市一個很好的基礎，讓台中市可以減煤，甚至是無煤的中火，林佳龍是站在有利的基礎上，希望他有更好的肩膀，這次遊行是給林佳龍力量，也是給小英力量，希望有一天台灣變成無煤的台中，這是台中人的驕傲，也是小英的驕傲，這是大家共同努力可以完成的，並非不可能，希望林佳龍不只是參與遊行，希望他用行動及公權力，早日終結中火。

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