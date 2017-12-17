紓解週日人潮 高鐵今下午、晚間加開2班車

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣高鐵為加強服務週日由台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地北上人潮，今（17）下午、晚間將加開2班北上各站停靠全車自由座列車、商務車廂除外，分別自左營站、台南站發車。
高鐵指出，旅客若欲搭乘此2班次商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。
加班車資訊如下：
北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。
北上8826車次19:22自台南站發車，21:35抵達南港站。
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〔記者陳宜加／台北報導〕台灣高鐵為加強服務週日由台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地北上人潮，今（17）下午、晚間將加開2班北上各站停靠全車自由座列車、商務車廂除外，分別自左營站、台南站發車。
高鐵指出，旅客若欲搭乘此2班次商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。
加班車資訊如下：
北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。
北上8826車次19:22自台南站發車，21:35抵達南港站。